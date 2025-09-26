Dominic Thiem eröffnet eigene Akademie im Burgenland

Die "Thiem Academy Burgenland" wird in wenigen Wochen ihre Pforten öffnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.09.2025, 13:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA pictures Dominic Thiem ist alles andere als untätig

Rund fünf Jahre nach seinem Triumph bei den US Open wird Dominic Thiem gemeinsam mit seinem Vater eine Tennis-Akademie im Burgenland eröffnen. Wie aus einer Aussendung am Donnerstag hervorging, soll in Oberpullendorf mit der "Thiem Academy Burgenland" eine neue Talenteschmiede entstehen.

Die Eröffnung der Akademie erfolgt am 11. Oktober unter dem Motto “Seite an Seite - die nächste Generation gestalten”. “Die Thiem Academy Burgenland versteht sich als Talentschmiede für alle, unabhängig von Herkunft oder finanziellen Hintergründen. Hier stehen Leistung, Leidenschaft und Werte gleichrangig im Mittelpunkt”, hieß es in einer Pressemitteilung des Landes.

Wolfgang Thiem übernimmt die sportliche Leitung

Während Dominic Thiem als Mentor, Förderer und Markenbotschafter vorgesehen ist, wird sein Vater Wolfang die sportliche Leitung der Akademie übernehmen. “Unsere besten Tennistalente erfahren nun aus erster Hand, was es braucht, um in die Weltspitze zu gelangen – mit einem ehemaligen Weltklassespieler als sportlichen Impulsgeber”, meinte Sportlandesrat Heinrich Dorner.

Die Akademie selbst ließ verlautbaren, dass sie “junge Menschen auf ihrem Weg vom Talent zum Profi” begleiten wolle: "Unser Ziel ist es, Spieler:innen bestmöglich zu unterstützen - sportlich wie menschlich - und das Burgenland als Hotspot für Tennisnachwuchs und Sportland Nr. 1 zu etablieren.”