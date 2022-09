Dominic Thiem - Geburtstag diesmal ohne Cupcakes

Dominic Thiem feiert heute seinen 29. Geburtstag. Vor nicht allzu langer Zeit hat er dies stets im Rahmen der US Open getan.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2022, 20:22 Uhr

© GEPA Pictures 2016 hat Dominic Thiem in New York zum Geburtstag ein paar Cupcakes abgeräumt

Am frühen Montagabend New Yorker Zeit hat Dominic Thiem also seinen Platz auf dem Podium im Interview Room 1 im National Tennis Center in New York City eingenommen. Zu besprechen gab es das Match gegen Pablo Carreno Busta, Thiem war die Angelegenheit wohl deutlich realistischer angegangen als einige Fans zuhause. Wer gedacht hätte, er würde in seine achte Begegnung gegen den Spanier als Favorit starten, nur weil er die sieben davor gewonnen hat, der liege falsch, ließ Thiem sinngemäß ausrichten.

Die frühe, nicht unerwartete Niederlage gegen den in diesem Sommer starken Carreno Busta, bedeutete natürlich auch, dass Dominic Thiem seinen heutigen 29. Geburtstag nicht Big Apple feiern wird. Eben dies hatte sich in jüngerer Vergangenheit zu einer schönen, kleinen Tradition entwickelt. Und lieferte Zeugnis darüber ab, dass Dominic Thiem recht weit in das Tableau vorstoßen konnte.

Thiems US-Open-Sieg als Zäsur

2020 sogar bis zum Gipfel, damals fiel die Feier von Jahrestag 27 allerdings mehr oder weniger flach, der Corona-Pandemie geschuldet. Schließlich waren lediglich Coach Nicolas Massu und Physio Alex Stober als Kontaktpersonen ersten Grades mit in New York mit dabei. Der Jubilar hat dies bekanntlich gut verkraftet. Ein paar Jahre davor wurde Thiem von den Veranstaltern mit Cupcakes überrascht, nach einem Sieg gegen Pablo Carreno Busta übrigens.

Der Gewinn bei den US Open hat in der Karriere von Dominic Thiem ebenso eine Zäsur gebracht wie die langwierige Verletzung am Handgelenk. 17 Titel stehen bislang in der Bilanz, jener in New York City war der bislang letzte. Das Comeback in Marbella in diesem Frühjahr hat die zweite Hälfte von Thiems Karriere eingeleitet, Die Anziehungskraft auf die Fans ist nach wie vor ungebrochen, das war bei den Generali Open in Kitzbühel vor wenigen Wochen gut zu beobachten.

Wann die nächsten großen Erfolge folgen? Geduld ist angebracht, das wird auch Dominic Thiem nicht müde zu betonen. Der nunmehr 29-Jährige ist bereit, den harten Weg zurück an die Spitze zu gehen. Wir begleiten ihn dabei gerne.