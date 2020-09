Dominic Thiem gegen Felix Auger Aliassime um Fortsetzung des "guten Weges"

Dominic Thiem spielt heute gegen 20:00 Uhr europäischer Zeit gegen Felix Auger-Aliassime um den Einzug ins Viertelfinale bei den US Open. Der Österreicher ist dabei vor dem Youngster gewarnt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.09.2020, 14:06 Uhr

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale der US Open auf Felix Auger-Aliassime

"Er hat das komplette Paket", meinte Dominic Thiem direkt nach seinem Drittrundenerfolg über Marin Cilic in Hinblick auf die nächste Hürde, die es bei den US Open 2020 zu nehmen gilt. Eine Hürde, die den Namen Felix Auger-Aliassime trägt - das 20-jährige Supertalent aus Kanada. Tatsächlich präsentierte sich Auger-Aliassime im bisherigen Turnierverlauf in blendender Verfassungen, lieferte zuletzt gegen Corentin Moutet eine Glanzleistung ab.

Nicht einmal zwei Stunden hielt sich der Kanadier mit dem exzentrischen Franzosen auf, mit 6:1, 6:0 und 6:4 fegte Auger-Aliassime Corentin Moutet vom Platz. Entsprechend gewarnt ist auch Dominic Thiem vor seinem anstehenden Kontrahenten - und weiß bereits, worauf es ankommen wird. "Sicher will ich natürlich die Fehleranzahl wieder reduzieren und generell mein Spiel verbessern. Aber bin auf einem guten Weg, weil es in den ersten drei Matches jeweils immer eine Steigerung gegeben hat", so der Weltranglisten-Dritte.

Thiem im Grand-Slam-Modus

Das Leben in der Bubble, so Thiem, sei im Vergleich zu den anderen Jahren vor allem in Sachen Konzentration und Fokus sogar eine Verbesserung: "Das Adrenalin ist erst jetzt richtig hoch. Das wird jetzt sogar besser in der Bubble, weil jetzt einfach nicht mehr so viel Zeit zum Nachdenken ist, weil der Grand-Slam-Modus da ist", zitierte die Kronen Zeitung den Mann aus Lichtenwörth.

Unterdessen hat sich auch Felix Auger-Aliassime über seinen Achtelfinalgegner geäußert - und war dabei voll des Respekts für den Österreicher: "Dominic ist jedes Jahr stärker geworden. Schritt für Schritt ist er bei diesen Turnieren weiter gekommen und ist wirklich zu einer Macht in der Tennis-Welt geworden." Es sei ein Test gegen einen der besten Tennisspieler der Welt, weiß Auger-Aliassime.

Thiem Topfavorit nach Djokovic-Disqualifikation

Es ist das erste Duell zwischen Dominic Thiem und Felix Auger-Aliassime. Aufgrund der Weltranglistenposition - Thiem ist aktuell die Nummer drei in den ATP-Charts, Auger-Aliassime rangiert auf Platz 21 - geht der Österreicher als Favorit in diese Partie. Und auch die Erfahrung spricht für den 27-Jährigen, Thiem stand schon in drei Grand-Slam-Endspielen, Auger-Aliassime spielte sich bislang erst einmal in die dritte Runde, am heutigen Montag bestreitet er sein erstes Grand-Slam-Achtelfinale überhaupt.

Für Dominic Thiem sind indes die Chancen auf den ganz großen Wurf in New York City deutlich gestiegen. Nach der Disqualifikation von Novak Djokovic ist der Österreicher der am höchsten-gerankte Spieler, der im Turnier verbleibt. Auch die Auslosung in einem möglichen Viertelfinale - nach dem Ausscheiden von Milos Raonic und Roberto Bautista Agut wartet der Sieger des Duells zwischen Alex de Minaur und Vasek Pospisil - darf als durchaus machbar eingestuft werden. Nun aber gilt es zuerst die Hürde Felix Auger-Aliassime zu nehmen - und Dominic Thiem weiß, wie schwer dies sein wird.