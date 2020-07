Dominic Thiem gewinnt Finale in Berlin gegen Matteo Berrettini

Matteo Berrettini hat sich nicht mit einem Sieg in den Urlaub veranschiedet. Der Italiener unterlag in Berlin im Finale des Blitzturniers im Steffi-Graf-Stadion auf Rasen Dominic Thiem mit 7:6 (4), 4:6 und 8:10.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2020, 20:56 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem beim Aufschlag in Berlin

Lange mussten die beiden Spieler warten, bis sie das eigentlich für 12 Uhr angesetzte Finale der bett1Aces endlich beginnen konnten: Um kurz nach 19 Uhr betraten Matteo Berrettini und Dominic Thiem den Platz im Steffi-Graf-Stadion, die Einspielzeit wurde auf acht Minuten erhöht. Der Konzentration der beiden Spieler tat dies keinen Abbruch: Bis zum Tiebreak des ersten Satzes gab es keinen einzigen Breakball im Match, auch wenn Thiem im zwölften Spiel einen leichten Smash zum Satzball vergab.

In der Kurzentscheidung führte der Österreicher schnell mit einem Minibreak, machte nach dem Seitenwechsel bei 4:2 keinen Punkt mehr.

Thiem nutzt seinen dritten Matchball

Durchgang zwei wurde bei immer seichter werdendem Licht von Berrettini zunächst dominanter bestritten, der Halbfinalist der letztjährigen US Open konnte im zweiten Spiel aber zwei Breakchancen nicht nutzen. Tatsächlich war es dann Thiem, der sich den Aufschlag seines Gegners zum 4:3 holte. Thiem ließ nichts mehr anbrennen, servierte souverän aus.

Ein Champions Tiebreak musste also die Entscheidung bringen. Thiem gelang wieder das erste Minibreak - mit einem brillanten Rückhand-Passierball zum 3:1. Das nächste Minibreak folgte zum 6:3. Thiem fand schließlich drei Matchbälle vor, verwertete den dritten mit einer Serve-and-Volley-Variante. Und schickte Berrettini damit mit einer Niederlage in den Urlaub. Der Italiener wird auf den anstehen Hartplatz-Matches in Berlin von Karen Khachanov vertreten.

