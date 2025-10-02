Dominic Thiem gibt Comeback - beim Red Bull BassLine in der Wiener Stadthalle

Eine Rückkehr ins „Wohnzimmer“: Dominic Thiem kehrt für das innovative Tennis-Turnier Red Bull BassLine am Freitag, den 17. Oktober 2025 für einen Abend auf den Center Court der Wiener Stadthalle zurück.

von PM

zuletzt bearbeitet: 02.10.2025, 12:59 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem wird beim RedBull Bassline 2025 aufschlagen

Die ehemalige Nummer 3 der Tennis-Welt ist damit der große Star der 5. Ausgabe des spektakulären Tie-Break-Turniers in Wien und wird mit den bereits fixen Spielern Andrey Rublev und Gaël Monfils um den Sieg kämpfen. Darüber hinaus wird auch Chartstürmer RIAN live auftreten. Tickets für Red Bull BassLine sind bereits erhältlich – und gelten auch für „Game.Set.Match.“ mit DJ Toby Romeo direkt im Anschluss an das Finale.

„Dieses Heimspiel lasse ich mir natürlich nicht entgehen!“ Mit diesen Worten bestätigte Dominic Thiem sein Antreten bei Red Bull BassLine in der Wiener

Stadthalle. Es ist eine Rückkehr für einen Abend in die Wiener Stadthalle, die am 17. Oktober 2025 ab 19.00 Uhr zum Schauplatz eines ganz besonderen Tennisturniers wird. Und Dominic Thiem hat 2023 mit seinem Finaleinzug bewiesen, wie man bei Red Bull BassLine die Matches für sich entscheiden kann. „Für mich bedeutet es unglaublich viel, wieder am Center Court in der Stadthalle zu spielen“, betont Dominic Thiem. „Ich habe dort einfach so viele schöne Erinnerungen. Es werden hoffentlich richtig viele Fans dabei sein – es ist ja alles andere als selbstverständlich, vor so einer Kulisse Tennis spielen zu dürfen. Das macht es für mich umso besonderer.“

Modus perfekt für offensive Spieler

Bei Red Bull BassLine spielen insgesamt sechs Spieler in zwei Dreiergruppen in einem kurzweiligen „Best-of-three“-Tie-Break-Format gegeneinander. Wer zuerst fünf Punkte hat, gewinnt den Satz. Dabei dürfen die Tennis-Fans in der Wiener Stadthalle per Publikums-Voting mitbestimmen, welche Spieler sich in der Gruppenphase gegenüberstehen. Bisher haben sich mit Carlos Alcaraz (2021), Karen Khachanov (2022) und Alexander Zverev (2023, 2024) drei klingende Namen in die Siegerliste des innovativen Tennis-Einladungsturniers in Wien eintragen können.

„Das Format spielt mir sicher in die Karten“, erklärt Dominic Thiem, der sich in der Thiem Academy Burgenland auf Red Bull BassLine vorbereitet, um bei seinem Heimspiel in Wien seine Winner-Qualitäten gegen die bereits bestätigten Spieler Andrey Rublev (ATP-Ranking 14) und Gaël Monfils (ATP-Ranking 53), der nach der Saison 2026 seine aktive Karriere beenden wird, ausspielen zu können. „Es werden mir hochkarätige Spieler gegenüberstehen, sie sind in der Favoritenrolle. Aber ich will auf jeden Fall gut mitspielen.“

RIAN live on stage und spektakuläre Side-Acts

2025 serviert Red Bull BassLine am Center Court der Wiener Stadthalle auch ein musikalisches Highlight: Der österreichische Musiker RIAN, der in den vergangenen Monaten mit seinen Songs wie „Verwandtschaftstreffen“ oder „Hausparty“ und rund 1,5 Millionen Spotify-Hörer:innen als der Senkrechtstarter der deutschsprachigen Musikszene gilt, wird vor dem Finale des Tennisturniers live performen. Außerdem wird Tennis-Freestyler und Trickshot-King Stefan Bojic mit seinen spektakulären Kunststücken für Wow-Momente sorgen.

Wer nach dem großen Finale von Red Bull BassLine die Partystimmung konservieren will, ist ab 22.00 Uhr bei „Game.Set.Match.“ im Studio F der Wiener Stadthalle genau richtig. Am 17. Oktober werden „CLØUD7“ und der österreichische Star-DJ Toby Romeo den Dancefloor übernehmen. Als Eintrittskarte gilt das Red Bull BassLine Ticket. Von 20. bis 25. Oktober 2025 wird „Game.Set.Match.“ jeweils ab 18.00 Uhr mit Cocktail-Bar und entspannten Beats sowie ab 22.00 Uhr mit DJ-Sound zum beliebten Treffpunkt für Tennis-Fans. Der Eintritt ist für alle Besucher:innen mit einem Erste Bank Open Ticket für den jeweiligen Tag frei – es gilt first come first serve.

Interaktives Tennis-Turnier

Das Format von Red Bull BassLine ist interaktiv, auf Schiedsrichter:innen wird verzichtet. Die Moderatoren holen zwischen den Punkten Stimmen der Teilnehmer ein, die sich in der Athletenzone auf Ergometern auf ihre nächsten Einsätze vorbereiten. An den Turntabels sorgt DJ In-Style für Stimmung und verwandelt den Center Court der Wiener Stadthalle für Red Bull BassLine zur Tennis-Partyzone. Ganz im Sinne der Stars und Fans wird er mit coolen Beats die Stimmung zwischen den Ballwechseln anheizen. Ein besonderes Feature für Tennis-Fans ist die interaktive Anzeige der Herzfrequenz der Tennis-Stars während der Ballwechsel, um zu zeigen, wer wie viel Power in sein Spiel reinlegt – so nah warst du den internationalen Tennis-Stars selten zuvor.

Live dabei sein in der Wiener Stadthalle!

Wer sich die fünfte Ausgabe von Red Bull BassLine am 17. Oktober 2025 ab 19:00 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) in der Wiener Stadthalle nicht entgehen lassen will, kann sich bereits Tickets für Red Bull BassLine sichern.

Die Tickets gibt es hier.

Für alle, die nicht live dabei sein können, wird das innovative Tennis-Turnier live bei ServusTV On übertragen.