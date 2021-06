Dominic Thiem - Heute soll es Klarheit geben

Dominic Thiem hat sich gestern in Barcelona einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Über einen möglichen Start in Wimbledon soll wohl heute entschieden werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2021, 22:32 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Dominic Thiem verabschiedet sich von den Mallorca Championships

Der All England Lawn Tennis Club hat sich im vergangenen Jahr als sehr entscheidungsfreudig erwiesen: Die Absage des Wimbledon-Turniers ging recht schnell von der Hand, der Großteil der Kosten durch den Ausfall des Events war ja schließlich durch eine Versicherung gedeckt. Eine Verschiebung stand jedenfalls nie zur Debatte. Es ist davon auszugehen, dass auch die Auslosung für das diesjährige Turnier termingerecht über die Bühne geht. Und das am morgigen Freitag.

Dies wiederum erhöht den Zeitdruck auf Dominic Thiem, der sich einen Tag nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe bei den Mallorca Championships in Barcelona einer eingehenden Untersuchung unterzogen hat. Zu klären ist, ob das lädierte rechte Handgelenk den Ansprüchen eines Wimbledon-Starts genügt.

Oder einem in Hamburg (unmittelbar nach dem dritten Major des Jahres), in Gstaad und vielleicht auch in Kitzbühel. Durch die Olympia-Absage von Dominic Thiem, die schon vor dem Malheur von Mallorca kommuniziert wurde, sind plötzlich ein paar Wochen für gepflegtes Sandplatztennis frei geworden. Die Voraussetzung dafür ist aber ein gesunder Dominic Thiem. Heute soll sich herausstellen, ob dies der Fall ist.