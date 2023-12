Dominic Thiem: "Ich fühle mich gut und stabil"

Dominic Thiem bereitet sich derzeit in Dubai auf die neue Saison vor. Körperlich fühlt sich der Österreicher für 2024 bereit.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.12.2023, 14:28 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem fühlt sich für 2024 bereit

Seine durchaus enttäuschende Saison 2023 verarbeitete Dominic Thiem auf einer griechischen Insel. "Ich habe dann nach eineinhalb, zwei Wochen begonnen, Fitness zu machen und habe die Zeit zu Hause auch gut genutzt, die kleineren Probleme, die ich im Laufe vom letzten Jahr angehäuft habe, zu verbessern", wurde der ehemalige Weltranglistendritte von mehreren österreichischen Medien zitiert.

Konkret hatte Thiem in der abgelaufenen Spielzeit mit Knieproblemen zu kämpfen. Diese sollen nun der Vergangenheit angehören. "Ich fühle mich gut und stabil, körperlich passt alles", gab sich der US-Open-Sieger von 2020 zuversichtlich. In Dubai will sich Thiem nun auch hinsichtlich seines Tennisspiels der Form vergangener Tage nähern.

Unter anderem bereitet sich Thiem am Persischen Golf mit Andy Murray, Andrey Rublev, Grigor Dimitrov und Karen Khachanov auf die neue Saison vor. "Jetzt in Dubai beginnt das Tennis natürlich voll", sagte der 30-Jährige. Am 25. Dezember geht es für den Niederösterreicher dann nach Australien.

"Ich hoffe, dass ich dort dann einen guten Saisonstart haben kann", so Thiem. Sein erstes Turnier wird der Weltranglisten-98. in Brisbane bestreiten, ab dem 14. Januar stehen die Australian Open auf dem Programm. Der Österreicher benötigt eine Absage, um beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres fix im Hauptfeld zu stehen.