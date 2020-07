Dominic Thiem im Rasenfinale von Berlin gegen Matteo Berrettini

Dominic Thiem hat beim Blitzturnier auf Rasen in Berlin den Einzug in das Endspiel geschafft. Thiem besiegte den Italiener Jannik Sinner und trifft am Mittwoch auf dessen Landsmann Matteo Berrettini.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2020, 17:57 Uhr

© GEPA Pictures Auf seinen Aufschlag konnte sich Dominic Thiem in Berlin im Grunde verlassen

Erstes Rasenmatch seit Wimbledon 2019, wo der Österreicher in Runde eins in vier Sätzen Sam Querrey unterlegen war. Die Einsätze bei den bett1Aces in Berlin sind natürlich bei weitem nicht so hoch, Thiem ging an sein Halbfinale gegen Jannik Sinner dennoch mit der gebotenen Ernsthaftigkeit heran. Und buchte mit einem 6:3 und 7:6 (5) seinen Platz im morgigen Endspiel gegen Matteo Berrettini, der sich gegen Roberto Bautista Agut im Champions-Tiebreak hatte durchsetzen können.

Thiem war Sonntagfrüh von Kitzbühel aus nach Berlin gekommen, nachdem er am Samstag im Nieselregen und auf Sand das Finale seines eigenen Einladungsturniers gegen Andrey Rublev knapp verloren hatte. Thiem und Sinner boten dann am Dienstag auch nicht das klassische Rasentennis, agierten - von wuchtigen Aufschlägen abgesehen - zumeist von der Grundlinie aus.

Thiem macht den entscheidenden Punkt

Im ersten Durchgang reichte Dominic Thiem ein Break zum 3:1, im zweiten Satz ging es mit dem Aufschlag bis zum Tiebreak. Der Italiener hatte dabei überhaupt keine Chancen auf ein Break, Thiem ließ seine aus - wie etwa im elften Spiel. In der Kurzentscheidung gab es lediglich ein Minibreak: Den allerletzen Punkt setzte Sinner eine Rückhand ins Aus.

Thiem meinte nach dem Match, dass er mit seinem Aufschlag sehr zufrieden gewesen sei. Er hätte einen sehr guten Spieler besiegt, der irgendwann mal ein Star werden wird. Sinner habe nicht wirklich eine Schwäche, zeichne sich durch schnelle Grundschläge aus.

Das Finale am Mittwoch zwischen Matteo Berrettini und Dominic Thiem ist für 16 Uhr angesetzt - und wird bei ServusTV und bei Eurosport live im TV und Stream gezeigt.

