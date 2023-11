Dominic Thiem - In Metz die Australian Open absichern

Dominic Thiem ist gestern beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gegen Holger Rune mit 4:6 und 2:6 ausgeschieden. Für einen Fixplatz bei den Australian Open 2024 sieht es dennoch gut aus.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.11.2023, 12:02 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem hat seinen Startplatz bei den Australian Open so gut wie sicher

Die erste Frage, die man sich in Bezug auf das gestrige Match zwischen Holger Rune und Dominic Thiem in Paris-Bercy stellen darf, könnte folgende sein: Was zum Teufel hat Rune seit Wimbledon eigentlich gemacht? Ja, da waren wohl ein, zwei kleinere Verletzungen dabei. Aber der Junge hat so unglaublich viel Talent - wie kann es da sein, dass er bis letzte Woche in Basel seit Wimbledon keine zwei Matches in Folge gewinnen konnte. Der nächste Sieg könnte heute Abend gegen Daniel Altmaier folgen, die große Nagelprobe dann morgen im Viertelfinale gegen Novak Djokovic.

Die zweite Frage nun ist, wie sehr das Mitternachts-Spektakel gegen Stan Wawrinka dann doch an der Substanz von Dominic Thiem gezehrt hat. Kurz vor halb drei konnte Thiem da den Matchball verwandeln, da wird die Erholung am Dienstag auch nicht besonders ergiebig ausgefallen sein. Nun liegen zwischen Holger Rune und Dominic Thiem in etwa zehn Jahre Lebenserfahrung, aber eben auch Abnützungskämpfe auf der ATP-Tour. Was man ein klein wenig auch am Mittwochabend in Paris-Bercy gesehen hat.

Rune jedenfalls scheint sein inneres Feuer unter der Anleitung von Boris Becker ganz gut kanalisieren zu können. Dominic Thiem wiederum muss noch einmal die Glut in sich entfachen - kommende Woche in Metz gibt es den letzten Einsatz der Saison.

Thiem sollte in Australian eigentlich dabei sein

Die Dringlichkeit eines Top-Ergebnisses ist durch die überstandene Qualifikation in Paris-Bercy und den Erstrundensieg über Wawrinka aber nicht mehr ganz so groß: Im Live-Ranking wird der US-Open-Champion von 2020 an Position 92 geführt, das sollte für einen Fixplatz bei den Australian Open recht locker reichen.

Andererseits: Ein richtig schönes Erfolgserlebnis zum Abschluss der Saison brächte ja auch Selbstvertrauen für die kommende. Und in Metz gilt es ja erst einmal abzuwarten, ob wirklich alle im Moment noch in der Entry List geführten Spieler auch tatsächlich antreten.

