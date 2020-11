Dominic Thiem kann entspannt ins Match gegen Andrey Rublev gehen

Schon zum zweiten Mal in Folge hat Dominic Thiem bereits nach seinem zweiten Gruppenspiel bei den ATP Finals in London das Halbfinale erreicht. Die Nummer drei der Welt schlug zum Auftakt Stefanos Tsitsipas und ließ einen Matcherfolg über Rafael Nadal folgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.11.2020, 21:29 Uhr

Es war der sechste Sieg über den 20-fachen Grand-Slam-Sieger. Am Donnerstagnachmittag (ab 15 Uhr im Liveticker) wartet Andrey Rublev, der seine bisherigen zwei Partien verloren hat.

Thiem sprach nach dem Sieg über Nadal von einem Match, "wo echt fast alles aufgegangen ist". Das Niveau von beiden Spielern war hoch, Thiem setzte sich in zwei Sätzen jeweils im Tiebreak durch. Der 27-Jährige spricht von einer Partie gegen Rublev "komplett ohne Druck", es geht immerhin um 200 Punkte für die ATP-Rangliste und 215.000 US-Dollar an Preisgeld.

"Und dann voller Fokus aufs Halbfinale am Samstag", blickt Thiem schon auf das Halbfinale. Dort geht es möglicherweise gegen Novak Djokovic. Sollte Thiem seine Gruppe gewinnen, spielt er gegen den Gruppenzweiten aus dem Parallel-Pool. Wird Thiem zweiter, trifft er auf den Gruppensieger. Möglichst viele Matches gegen die "big three", das wünscht sich Thiem ohnehin.

ATP-Saison auslaugend

"Jedes Match gegen die ist eine Riesensache. Ich bin einfach glücklich, dass ich gegen die noch spielen kann, weil es die drei besten Spieler aller Zeiten sind. Jeder einzelne Sieg ist richtig wichtig für das Selbstvertrauen und eine Riesen-Lernsache für mein Spiel. Ich hoffe, ich habe noch viele Duelle gegen sie", sagte Thiem am Mittwoch.

Die Qualität der Spiele ist bei diesem "Masters" besser als in so manch vorangegangenem Saison-Finale. "Körperlich sind alle inklusive mir viel frischer und viel gesünder als in den letzten Jahren, weil einfach in der Mitte der Saison so eine lange Pause war", fand Thiem eine Begründung dafür. Die Sicherheitsblase in Coronazeiten sei "auslaugend". "Keine frische Luft den ganzen Tag, aber trotzdem das Turnier da ist richtig geil. Natürlich ist es auch wichtig für die Fernsehzuschauer, die sicher eine schwere Zeit durchleben, dass wir da eine gute Show bieten. Deshalb wird sicher jeder alles geben, solange er da im Turnier drinnen ist."