Dominic Thiem: Kein Barcelona, dafür Start in Belgrad

Dominic Thiem hat für das ATP-Tour-250-Turnier in Belgrad genannt. Angeführt wird die Entry List dort von Gastgeber Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2022, 15:19 Uhr

© Getty Images 2020 hat Novak Djokovic Dominic Thiem schon in Belgrad begrüßt

Dominic Thiem wird bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour auch in Belgrad Station machen. Dort war der Österreicher schon vor knapp zwei Jahren zu Gast, auf Einladung von Novak Djokovic zu dessen Adria Tour. Nun hat Thiem für das ATP-Tour-250-Event genannt, das parallel zum 500er in Barcelona vom 18. bis zum 24. April 2022 über die Bühne gehen wird. Es ist anzunehmen, dass die österreichische Nummer eins schon davor wieder in das Turniergeschehen einsteigt, etwa in Monte Carlo.

Novak Djokovic selbst, der ab kommendem Montag wieder die Spitze der ATP-Weltrangliste von Daniil Medvedev übernehmen wird, geht als Turnierfavorit in Belgrad an den Start. Ebenfalls erwartet werden Gael Monfils, Fabio Fognini oder Sebastian Korda, der vor ein paar Tagen Rafael Nadal in Indian Wells am Rande einer Niederlage hatte.

Wann genau mit dem Comeback von Thiem zu rechnen ist, steht noch nicht fest. Eigentlich wollte der 28-Jährige schon zu Beginn des Jahres mit dem ATP Cup und den Australian Open zurückkehren, danach wurde der Wiedereinstieg auf die südamerikanische Sandplatz-Tour geschoben, als auch dies nicht klappte, nahmen Thiem und sein Team Indian Wells ins Visier. Nur um kurz vor Turnierbeginn zu signalisieren, dass dies nach der langwierigen Regeneration nach der Verletzung am Handgelenk noch zu früh käme.