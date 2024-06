Dominic Thiem - „Kitzbühel ist für mich extrem wichtig“

Dominic Thiem hat seinen letzten Auftritt auf Rasen beim ATP-Tour-250-Turnier auf Mallorca in vollen Zügen genossen. Und fokussiert sich nun auf den roten Sand.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.06.2024, 22:08 Uhr

Man tritt Dominic Thiem und Gael Monfils sicherlich nicht zu nahe, wenn man den beiden attestiert, dass sie in ihrem Erstrunden-Match bei den Mallorca Championships 2024 am gestrigen Montag nicht das allerletzte Risiko eingegangen sind. Zwar ist das Geläuf auf der Sonneninsel bei weitem nicht so rutschig wie etwa in Halle oder vor allem dem Londoner Queen´s Club - aber es gab schon den einen oder anderen Stoppball, den Thiem und Monfils in einem Viertelfinale von Roland-Garros noch nachgerechnet wären.

Unterhaltsam war die Partie dennoch - genauer gesagt: die wenigen Ballwechsel, die bei einem professionellen Tennismatch auf Gras nunmal zustandekommen. Nach allem, was man weiß, wird es der letzte Auftritt von Dominic Thiem auf diesem Geläuf gewesen sein. Die ganz große Liebe ist nicht entstanden - dennoch hat es 2016 zum Titel in Stuttgart gereicht. In einem legendären Finale gegen Philipp Kohlschreiber, das auf dem zweitgrößten Court beim TC Weissenhof ausgetragen werden musste, weil der Center Court zu feucht war.

Dominic Thiem: Kitzbühel - und dann vielleicht doch Olympia?

Das Fazit aus Mallorca? „Es hat echt Spaß gemacht zu spielen“, erläuterte der US-Open-Champion von 2020 nach dem 3:6, 6:7 (3) gegen Monfils. „Die Bedingungen waren top. Wir haben beide gut serviert. Im ersten Satz habe ich beim Break fünf Mal gut serviert und das Break dennoch bekommen. Das sollte nicht passieren.“

„Die Schläge passen gut, ich fühle mich wohl. Das Einzige, was fehlt, ist der Spielfluss. Und vielleicht die Reaktion beim Return.“ Spielpraxis wird Dominic Thiem auf Mallorca nicht mehr sammeln - ein paar Tage wird er aber noch auf der Insel bleiben. Bevor es noch einmal zurück auf Sand geht.

„Kitzbühel ist für mich extrem wichtig. Da will ich gut spielen. Und dafür ist Gstaad eine ideale Vorbereitung.“ Und dann? „Mal schauen, ob sich noch eine Chance auf Olympia ergibt.“