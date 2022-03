Dominic Thiem mit Fortschritt in den vergangenen Wochen "sehr zufrieden"

Dominic Thiem plant nach einer langen Verletzungspause, beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells auf die Tour zurückzukehren. Zusätzliche Hoffnung dürfen seine Fans aus einem Instagram-Beitrag schöpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.03.2022, 16:30 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem will in Indian Wells auf die Tour zurückkehren

Während das österreichische Davis-Cup-Team dieser Tage in Südkorea um das Erreichen der Gruppenphase kämpft, schuftet die Nummer eins des Landes im fernen Nordamerika für sein Comeback: Dominic Thiem bereitete sich zuletzt in Miami intensiv auf seine angepeilte Rückkehr beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells vor.

Das Event in der kalifornischen Wüste beginnt am 10. März, Thiem steht nach wie vor auf der Entry List. Nach seinen langwierigen Problemen mit der Schlaghand hoffen die Fans des Österreichers auf ein baldiges Comeback, das jüngste Instagram-Update des aktuellen Weltranglisten-51. lieferte zumindest etwas Grund zur Hoffnung.

"Ich bin mit meinem Fortschritt in den vergangenen Wochen sehr zufrieden", schrieb Thiem, der die Erwartungshaltung jedoch sofort wieder dämpfte. "Ich bin noch nicht ganz da, aber definitiv auf dem richtigen Weg", gab sich der US-Open-Sieger des Jahres 2020 etwas kryptisch. Was das für seinen geplanten Auftritt in Indian Wells bedeutet, ist unklar.

Thiem wäre beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres jedenfalls ungesetzt und käme somit nicht in den Genuss eines Freiloses. Schon in Runde zwei würde auf den 28-Jährigen dann ein gesetzter Spieler warten - unabhängig vom Ergebnis wäre dieser Umstand aus jetziger Sicht bereits ein Erfolg.