Dominic Thiem nimmt Challenge von Ajax Amsterdam an

Eine Herausforderung in Sachen Fußball? Da ist Dominic Thiem natürlich sofort am Start. Und hat gleich die nächsten Kandidaten nominiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2020, 11:02 Uhr

Ein Trainingslager kann sich für Fußballspieler durchaus in die Länge ziehen. Auch wenn es, wie derzeit im Fall von Ajax Amsterdam, in Doha abgehalten wird. Für Zerstreuung ist allerdings gesorgt, schließlich schlugen mit Stan Wawrinka, Andrey Rublev oder Jo -Wilfried Tsonga auch einige Starts der ATP-Tour in der katarischen Hauptstadt auf. Grund genug offenbar, dass Ajax eine Challenge ausgerufen hat - einfach so und ohne bestimmten Adressaten.

Wenn es aber um Fußball geht, fühlt sich in der Regel ein Mann sofort angesprochen: Dominic Thiem. Der Österreicher hat sich bis Mitte der Woche noch beim ATP Cup versucht, dabei gegen Diego Schwartzman gewonnen und gegen Hubert Hurkacz und Borna Coric verloren. Wenn es um Fußball geht, dann macht dem Gründer und prominentesten Mitglied des 1. Tennis- und Fußballclubs aber niemand etwas vor.

Ob diese Herausforderung ebenso viral geht wie die „Ice Bucket Challenge“ vor ein paar Jahren, wird sich erst weisen. Aufgerufen sind nun aber erst einmal Dennis Novak, Rafael Nadal und Jan-Lennard Struff. Zumindest Letztere gelten als ganz große Fußball-Fans: Nadal hängt bekanntermaßen Real Madrid an, Struff ist bekennender Fan von Borussia Dortmund.