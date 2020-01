Dominic Thiem: Noch drei Siege fehlen - und Mama Karin kriegt ein Känguru-Tattoo

Sollte er die Australian Open gewinnen, ist Karin Thiem dran: Denn die Mutter von Dominic Thiem lässt sich nach jedem Turniersieg ein Tattoo stechen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.01.2020, 13:59 Uhr

© Getty Images Moritz Thiem, Wolfgang Thiem, Karin Thiem

Das bestätigte Dominic Thiem nach seiner Galavorstellung im Achtelfinale gegen Gael Monfils.

On-Court-Interviewer Jim Courier hatte von der amüsanten Wette im Hause Thiem offenbar Wind bekommen und fragte den Weltranglisten-Fünften hierüber in der Rod Laver Arena aus. "Leider muss ich das bestätigen", erklärte Thiem grinsend und erntete laute Lacher seitens des Publikums. "Obwohl ich es lieber leugnen würde..."

Und Thiem erklärte, wie es zu dieser "Tradition" kam: "Ich hatte einen ziemlich schlechten Start ins letzte Jahr, hatte einige Erstrundenniederlagen. Nach einem langen Trip von Rio nach Indian Wells, auf dem wir alle ziemlichen Jetlag hatten, meinte sie: 'Wenn du den Titel hier holst, lasse ich mir ein Tattoo stechen.' Und ich habe das dann tatsächlich gewonnen. So ist das losgegangen."

Aber Courier ließ nicht locker. Ob es denn auch stimme, dass das Tattoo immer auf das Land bezogen sei, wo er den Titel hole - in den USA sei es eine Adlerfeder gewesen, in China dann ein Panda... und ob er denn eine Idee habe, was anstünde, sollte er die Australian Open gewinnen? Thiem lachte. "Das wird dann sicher ein Känguru."

Thiem nun gegen Nadal ums Halbfinale

Thiems Weg, damit Mama Karin ihr Tattoo bekommt, ist nicht gerade leicht. Thiem trifft am Mittwoch auf den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal - in der direkten Bilanz führt "Rafa" mit 9:4. Das einzige Duell auf Hartplatz hatte der Spanier bei den US Open 2018 in einem der Spiele des Jahres für sich entschieden - im Tiebreak von Satz fünf.

Sollte Thiem gewinnen, stünde ihm im Semifinale Alexander Zverev oder Stan Wawrinka entgegen. Und in einem möglichen Australian-Open-Finale? Könnte es gegen den siebenfachen Sieger Novak Djokovic oder Rekord-Grand-Slam-Champ Roger Federer gehen.

Anders gesagt: Sollte Mama Thiem ihr Känguru-Tattoo bekommen, wäre es hochverdient...