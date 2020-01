Australian Open: Rafael Nadal bezwingt Kyrgios - und trifft im Viertelfinale auf Dominic Thiem!

Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat das mit Spannung erwartete Duell gegen Nick Kyrgios für sich entschieden. Der Spanier siegte mit 6:3, 3:6, 7:6 (6) und 7:6 (4) und trifft damit im Viertelfinale auf Dominic Thiem. (Hier könnt ihr das Spiel im Liveticker nachlesen!)

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.01.2020, 13:43 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Kyrgios, der mit Tränen in den Augen im Trikot des verstorbenen Basketball-Stars Kobe Bryant in die Arena lief und sich hierin auch einspielte, erwischte keinen guten Start. Viele Rahmenbälle flogen ins Aus, Nadal schaffte folgerichtig früh das Break zum 3:1, das er zur Satzführung transportierte.

Kyrgios musste auch zu Beginn des zweiten Durchgangs gleich arg um seinen Aufschlag kämpfen, drei Breakbälle erspielte sich Nadal im langen ersten Spiel; einen davon wehrte der Australier unter anderem mit einem (immerhin recht sicher gespielten) Tweener ab. Nadal war in Folge kurzzeitig unaufmerksam, und wie aus dem Nichts kam Kyrgios zum Break. Er hatte bis dato gerade mal sieben Punkte beim Aufschlag des Weltranglisten-Ersten gemacht.

Kyrgios versucht's im Tiebreak mit 217 km/h beim zweiten Aufschlag

Der dritte Satz lieferte Spannung. Einen Breakball für Nadal beim 3:3 wehrte Kyrgios mit einem Vorhand-Stopp auf die Linie ab, im Anschluss musste auch der Stier aus Manacor zwei Mal über Einstand, hielt sich aber schadlos. Kyrgios kämpfte sich in den Tiebreak. Dort war dann beim 1:3 aus Kyrgios' Sicht das erste Racket fällig, er fing sich entsprechend eine Verwarnung ein. Dennoch holte er sich das Mini-Break zum 4:5 zurück, beim 5:5 ging er jedoch mit einem zweiten Aufschlag (mit 217 km/h!) auf Ass - und fabrizierte einen Doppelfehler. Etwas sicherer versuchte es Nadal beim Satzball, aber ebenso erfolglos. Beim zweiten Satzball profitierte er von einer Kyrgios-Vorhand ins Netz - und jubelte energisch.

Kyrgios beißt noch mal, aber Nadal siegt und lobt

In Satz vier schien Nadal nicht mehr aufzuhalten und auch von Kyrgios' mäßigem Fitnesslevel zu profitieren - der Australier hatte in der Runde zuvor gegen Karen Khachanov über die volle Distanz gemusst. Nadal breakte zu null zum 2:1 und legte danach ein glattes Spiel zum 3:1 hin - mit einem Vorhand-Strich die Linie entlang. Beim 5:4 für Nadal aber bündelte der Weltranglisten-23. noch mal alle Kräfte und schaffte den Ausgleich.

Im Tiebreak blieb bis zum 3:3 alles in der Reihe, dann aber ein Kyrgios-Stopp an der Netzkante hängen - diesmal war's die Vorentscheidung. Nadal servierte im Anschluss zum Sieg aus.

"Ich hatte das Spiel am Anfang unter Kontrolle. Aber gegen Nick hast du nie wirklich die Kontrolle", sagte Nadal nach dem Match zu John McEnroe auf dem Court. "Wenn er so spielt wie heute, mit dieser positiven Einstellung, gibt er dem Sport gute Dinge mit. Ich mag den Nick Kyrgios, den wir während dieses Turniers gesehen haben."

Nadal in der Statistik klar vorne

Die Statistik des Matches gab am Ende ein deutlicheres Bild ab, als es das Ergebnis tat. 64 Winner gelangen Nadal bei nur 27 unerzwungenen Fehlern (+37), bei Kyrgios waren es 50 Gewinnschläge bei 43 Fehlern ohne Not (+7). Nadal schwächelte einzig bei der Ausbeute seiner Breakchancen, nur zwei von neun nutzte er. Dass er zu so vielen Chancen kam, lag auch an Kyrgios' schwacher Ausbeute bei zweiten Aufschlägen - nur 37 Prozent der Punkte machte er hier. Auch Kyrgios' Ausbeute als Returnierer war schwach: Nur 12 Prozent der Punkte machte er in Satz eins, wenn Nadal aufschlug - und insgesamt nur 19 Prozent über das gesamte Match.

Auch das Bild, wenn die Punkte länger wurden, sprach klar für Nadal. Ging es über vier Schläge, machte "Rafa" 82 Punkte, Kyrgios nur 44. In den kurzen Ballwechseln (bis vier Schläge) lag Kyrgios mit 80 zu 65 Punkten vorne.

Thiem nächster Gegner von Nadal

Nadal trifft damit im Viertelfinale am Mittwoch auf Dominic Thiem, der gegen Gael Monfils eine Galavorstellung abgeliefert hatte. Der Spanier führt mit 9:4 im direkten Vergleich; die einzige Begegnung der beiden auf Hartplatz gewann er 2018 bei den US Open im Tiebreak des fünften Satzes.

"Das wird schwierig", so Nadal. "Er ist ein guter Freund auf der Tour, er spielt einen unglaublich harten Ball."