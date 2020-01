Australian Open live: Nick Kyrgios vs Rafael Nadal im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft im Achtelfinale der Australian Open auf Nick Kyrgios - das Match gibt's live ab 9 Uhr im TV auf Eurosport, im Livestream im Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann / Red.

zuletzt bearbeitet: 27.01.2020, 09:05 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] 2:1 Nun hilft ihm das dritte Ass. Doch das allein genügt noch nicht. Kurz darauf gerät Kyrgios ein Grundlinienschlag zu lang. Danach bleibt eine Rückhand im netz hängen. Und schon haben wir den ersten Breakball. 2:1 Kyrgios versucht gleich noch einen Vorhandstopp. Dieser schafft es gar nicht übers Netz. Erneut muss der Australier über Einstand gehen. 2:1 Wenig später verschafft sich der Australier mit einem Servicewinner zwei Spielbälle. Im Anschluss probiert der Rechtshänder den Stopp. Der jedoch setzt knapp seitlich im Aus auf. 2:1 Durch die Platzmitte schlägt Kyrgios sein zweites Ass. Danach allerdings mach Nadal in Sachen Winner weiter. DIese wahnsinnige Vorhand longline fällt als Passierball genau hinten ins Eck. 2:1 Nadal setzt eine weitere Vorhand cross und unerreichbar. Zu Null braust der 33-Jährige durch sein Aufschlagspiel und stellt auf 2:1. 1:1 Anschliessend scheint Nadal richtig in Fahrt zu kommen, zeigt einen Gewinnschlag nach dem anderen - erst vehement mit der Vorhand, dann vorn am Netz mit dem Rückhandflugball. 1:1 Lange lässt sich der Australier nicht bitten. Mit seinem ersten Ass macht der 26-Jährige das Spiel zu. 1:0 Dann will Nadal mit der Vorhand inside-out zu viel. Dieser Ball rutscht ihm seitlich ins Aus und beschert Kyrgios zwei Spielbälle. 1:0 Kyrgios ist auf dem Weg nach vorn, doch der Angriffsball ist nicht gut genug. So wird er zu einem leichten Opfer für Nadal, der mit dem zweiten Passierversuch erfolgreich ist. 1:0 Nun also darf Kyrgios erstmals aufschlagen, entwickelt sofort Druck un zwingt sein Gegenüber zu Notschlägen. Daran schliesst sich eine Servicewinner an. 1:0 Unbeeindruckt reagiert Nadal auf diese Situation. Die Rückhand longline ist unerreichbar. Danach treibt der Weltranglistenerste den Widersacher mit Druck in den Vorhandfehler und hält sein Service. 0:0 Nicht zu glauben! Der Mallorquiner schiebt noch einen Doppelfehler hinterher. Dieser offenbart sich allerdings erst durch die erfolgreiche Challenge von Kyrgios. Einstand! Der Australier macht anschliessend seine Spässe mit den Linienrichter, der das nicht gesehen hat. 0:0 Danach organisiert sich Nadal mit dem ersten Ass zwei Spielbälle - vergibt den ersten aber prompt mit dem ersten Doppelfehler. 40:30! 0:0 Auch der folgende Ballwechsel dauert ein wenig an. Diesmal passt die Rückhand des Australiers nicht, der im Anschluss die Filzkugel bei einer Vorhand mit dem Rahmen erwischt. 1. Satz Alles ist angerichtet, das Match kann beginnen. Rafael Nadal eröffnet den Schlagabtausch. Der erste Aufschlag kommt auf Anhieb. Es entwickelt sich sofort ein erster längerer Ballwechsel, den Kyrgios mit einer cross gespielten Rückhand für sich entscheidet Coin Toss Nach einigen Handgriffen der Vorbereitung, die Rafael Nadal gewohnt penibel ausführt, trifft man sich zusammen mit Stuhlschiedsrichter James Keothavong zur Wahl am Netz. Die Münze fällt zugunsten des Weltranglistenersten, der sich für Aufschlag entscheidet. Anschliessend spielen sich die Herren noch fünf Minuten ein. Einmarsch In diesem Moment betreten unsere Protagonisten den Platz in der Rod Laver Arena. Nick Kyrgios tut das in einem Lakers-Trikot der tödlich verunglückten Basketball-Legende Kobe Bryant. Und damit ist er längst nicht der Einzige. Auch im Publikum sind solch strahlend gelbe Trikotagen zu sehen. H2H Dieses Duell der Gegensätze hat es tatsächlich bereits sieben Mal gegeben. Und Kyrgios machte dabei gar keine so schlechte Figur, entschied das erste Aufeinandertreffen 2014 in Wimbledon sowie die Begegnungen 2017 in Cincinnati und in der vergangenen Saison in Acapulco für sich. Nadal steht bei vier Siegen. Als da wären natürlich die beiden Matches auf Sand sowie das Finale in Peking 2017 und die letzte Begegnung vor einem halben Jahr in Wimbledon. Kyrgios bei den AO Zum siebten Mal ist Nick Kyrgios in Melbourne dabei. Mit einem Sieg heute würde der an 23 gesetzte Australier sein bestes Abschneiden aus dem Jahr 2015 wiederholen, als er das Viertelfinale erreichte. Neben Wimbledon 2014 stellte das sein bislang bestes Grand-Slam-Ergebnis dar. Kyrgios bewältigte die ersten Runden mit steigender Beanspruchung: Drei Sätze gegen Lorenzo Sonego, vier gegen Gilles Simon und zuletzt fünf in einem hochdramatischen Match über viereinhalb Stunden gegen den an 16 gesetzten Karen Khachanov. Zudem bestreitet der 26-Jährige an der Seite von Amanda Anisimova das Mixed, steht dort in der 2. Runde und muss morgen wieder ran. Nadal in Melbourne Bereits zum 15. Mal tritt Nadal bei den Australian Open an. Der Linkshänder spielt nur im Einzel und ist topgesetzt. In der Vergangenheit erreichte der Spanier fünf Finals - zuletzt vor zwölf Monaten -, wovon er lediglich das im Jahr 2009 für sich entschied. In der ersten Turnierwoche gab sich Nadal überhaupt keine Blösse. Ohne Satzverlust räumte er Hugo Dellien, Federico Delbonis und den an 27 gesetzten Pablo Carreno Busta aus dem Weg. Die zweieinhalb Stunden in der 2. Runde waren das höchste der Gefühle, was Nadal auf dem Platz verbrachte. Nadal Rafael Nadal ist aus ganz anderem Holz geschnitzt, was seine unglaublichen Erfolge erklärt. 84 Turniersiege, allein 19 bei Grand-Slam-Turnieren machen den Mallorquiner zu einem der Allerbesten. Nicht umsonst ist der 33-Jährige aktuell mal wieder die Nummer 1 der Welt. Wie Kyrgios mit Australien (Halbfinale) spielte Nadal zu Jahresbeginn den ATP-Cup, erreichte mit Spanien das Finale, wo er Novak Djokovic und sein Team Serbien unterlag. Kyrgios Reichlich Talent bringt Kyrgios ohne Frage mit. Manch Experte behauptet, dass in ihm das Potenzial für die absolute Spitze steckt. Nur lässt der 26-Jährige die Zügel hin und wieder schleifen, erlaubt sich die eine oder andere Eskapade, was die Konzentration aufs Wesentliche verhindert. Doch Kyrgios wäre nicht Kyrgios, wenn er als glatt gebügelter höchst professioneller Tennisspieler auftreten würde. Vielmehr weiss der Australier als Typ zu gefallen, das braucht die Szene. Sechs Turniersiege und Platz 13 in der Weltrangliste hat der Rechtshänder immerhin geschafft. Aktuell wird er an Position 26 geführt. Achtelfinale Am achten Tag der Australian Open bringen wir das Achtelfinale komplett über die Bühne. Bei der Auslese der Besten bekommen wir eine hochinteressante Partie geboten. Auf der einen Seite haben wir den mit jedem Handgriff korrekten und stets auf Ernsthaftigkeit bedachten Rafael Nadal. Dieser bekommt es praktisch mit dem kompletten Gegenteil zu tun - mit dem wankelmütigen, ab und an aufbrausenden und mitunter undisziplinierten Nick Kyrgios. Willkommen Herzlich willkommen bei den Australian Open zur Achtelfinalpartie zwischen Rafael Nadal und Nick Kyrgios.

© Getty Images Nick Kyrgios

Es ist das Achtelfinale, auf das vor Turnierbeginn bereits alle spekuliert haben - denn das Duell zwischen Nadal und Kyrgios hat bislang kaum enttäuscht. 2014 war's, als die beiden in Wimbledon zum ersten Mal aufeinandergetroffen sind, ebenfalls im Achtelfinale, als Kyrgios erstmals auf der großen Bildfläche aufgetaucht war und sensationell in vier Sätzen gewann.

Zwei denkwürdige Begegnungen spielten beide auch 2019: eine in Acapulco, wo Kyrgios unter anderem von unten servierte und auch sonst die guten Manieren vergessen haben schien - was Nadal im Anschluss rügte (und Kyrgios wenig kümmerte, er gewann anschließend das Turnier). Und in Wimbledon, wo Kyrgios es mehrfach mit einem Abschuss versuchte - mit der fragwürdigen Begründung, Nadal habe so viel Geld auf dem Konto, dass er einen Ball auf seinen Körper wohl verkraften könne. Nadal sprach im Anschluss von einer Gefahr für Publikum.

Bei den Australian Open 2020 haben sich beide unterschiedlich souverän ins Achtelfinale gespielt: Nadal ist noch ohne Satzverlust und einigermaßen kräfteschonend in die Runde der letzten Acht eingezogen; Kyrgios musste insbesondere in seinen letzten beiden Spielen hart kämpfen. Gegen Gilles Simon waren es vier knappe Sätze, gegen Karen Khachanov nutzte er im dritten Satz einen Matchball nicht und musste in einen fünften, in dem er einen Matchtiebreak-Krimi schließlich mutig und nervenstark für sich entschied - im Anschluss aber völlig platt wirkte. Ob die Zeit bis Montag ausreichend ist, um für ein Nadal-Match wettbewerbsfähig zu sein? Fraglich.

Nadal lobt Kyrgios - unter Einschränkungen

Immerhin hatte Kyrgios freundliche Worte für Nadal übrig. "Er hat eine positive Bilanz gegen mich", schränkte Kyrgios zunächst ein - 4:3 steht's insgesamt für Nadal. "Was immer zwischen uns war - er ist ein wunderbarer Tennisspieler. Vielleicht der Größte aller Zeiten." Er denke aktuell aber nur darum, seinen Beinen ein Eisbad zu gönnen und etwas zu essen. "Er ist ein Champion. Ich werde alles tun, was ich kann. Und alles geben, was ich habe. Hoffentlich ist das genug."

Auch Nadal äußerte sich zu Kyrgios. "Wenn er Dinge tut, die in meinen Augen schlecht sind, mag ich das nicht. Wenn er gutes Tennis spielt und Leidenschaft dafür zeigt, ist er gut für die Tour. Und ich will, dass meine Tour größer wird, nicht kleiner. Spieler, die die Tour größer machen, sind wichtig dafür. Wenn er bereit ist, sein bestes Tennis zu spielen, und das mit Leidenschaft, gehört er dazu. Wenn er den anderen Kram macht, mag ich das natürlich nicht."

Wann kommt Nadal gegen Kyrgios?

Das Spiel zwischen Rafael Nadal und Nick Kyrgios ist für 9 Uhr angesetzt, im TV überträgt Eurosport, im Livestream seid ihr via Eurosport Player dabei und im Liveticker bei uns!