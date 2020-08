Dominic Thiem, Novak Djokovic, Daniil Medvedev & Co auf dem Weg nach New York City

Dominic Thiem, Novak Djokovic und Daniil Medvedev - Die ganz großen Favoriten bei den Western & Southern Open bzw. den US Open in New York City haben sich bereits auf den Weg in die MIllionenmetropole gemacht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.08.2020, 19:52 Uhr

Dominic Thiem, Novak Djokovic, Daniil Medvedev & Co sind nach New York City aufgebrochen

Bei aller Ungewissheit, die die aktuelle Zeit rund um COVID-19 birgt, so scheint es nun wirklich soweit zu sein, dass die ATP.Tour ihren Betrieb in New York City wieder aufnehmen kann. Am 22. August, in sechs Tagen, soll die Hauptrunde der Western & Southern Open - besser bekannt als das ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati starten - diesmal bekanntermaßen nicht in Ohio. sondern rund 1000 Kilometer östlich, in New York City.

Während mit Rafael Nadal, Roger Federer und Gael Monfils drei Top-10-Spieler nicht in die USA gereist sind, hat ein Gros der weltbesten Spieler für die beiden Großevents zugesagt. Von den Top-40 werden nämlich überhaupt nur fünf Spieler fehlen. Durch das Fehlen von Rafael Nadal und Roger Federer hat es aber an der absoluten Weltspitze eine kleine Verschiebung der Kräfteverhältnisse gegeben, die junge Generation könnte in den USA den lang ersehnten Sprung auf die ewigen Grand-Slam-Siegerlisten schaffen.

Die junge Generation wird in New York City standesgemäß vom Weltranglisten-Dritten, Dominic Thiem angeführt, der bereits Anfang des Jahres bei den Australian Open kräftig an einem Grand-Slam-Sieg schnuppern durfte, sich dann aber schlussendlich doch der Klasse von Novak Djokovic geschlagen geben musste. Der Serbe wird es auch sein, der wohl als der Topfavorit für den Titel in Flushing Meadows gilt. Der 17-fache Grand-Slam-Champion hat auch aus dem Vorjahr einiges gut zu machen.

Wenig gutzumachen hat hingegen Daniil Medvedev, der im Vorjahr einen sensationellen Nordamerika-Swing hinlegte und sich nun durchaus freuen darf, dass es in dieser Saison nicht möglich sein wird, Punkte zu verlieren. Alleine bei den beiden anstehenden Turnieren hätte der Russe nämlich einen Sieg (Western & Southern Open) und einen Finaleinzug (US Open) zu verteidigen.

Zverev ohne Ferrer, Djokovic ohne Vajda

Alle drei Großfavoriten haben indes bekanntgegeben, bereits nach New York City aufgebrochen zu sein, beziehungsweise gar schon dort angekommen zu sein. Dominic Thiem etwa, in Begleitung seines besten Freundes und Weltranglisten-80., Dennis Novak, war bereits am gestrigen Samstag in Wien Schwechat in Richtung USA abgehoben, auch Novak Djokovic und Coach Goran Ivanisevic traten ihre Reise am Samstag an.

Der Serbe wird in den kommenden Wochen auf seinen zweiten Betreuer Marian Vajda verzichten, in New York City ist laut Regulativ nämlich nur eine begrenzte Entourage erlaubt. Ebenfalls auf seinen Coach verzichten wird Alexander Zverev, sein neuer Übungsleiter, David Ferrer, wird den deutschen Shootingstar nicht in die USA begleiten und erst in Rom bzw. Paris zum ATP-Finals-Sieger aus 2018 stoßen.

Für alle Ankömmlinge in New York City gilt in den kommenden vier Wochen das Gesetz der "Bubble". Wer diese verlässt, wird disqualifiziert - die Sicherheit der Spieler und Betreuer haben für die USTA oberste Priorität. Um dies auch realisieren zu können, wurde ein strenges Sicherheitskonzept ausgearbeitet und implementiert, das die Durchführung der beiden Turniere möglichst zwischenfallfrei möglich machen soll.