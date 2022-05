Dominic Thiem optimistisch: „Lehrreiche Tage in Madrid“

Nach seiner vierten Niederlage in Folge hat sich Dominic Thiem via Twitter an seine Fans gewendet. Er versucht, die positiven Dinge aus Madrid mitzunehmen.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2022, 13:50 Uhr

Hat noch viel Arbeit vor sich: Dominic Thiem

Dominic Thiem bleibt in positiver Stimmung, obwohl ihm der erste Sieg nach dem Comeback noch nicht gelingen will. Am Montag musste er seine vierte Niederlage in Folge hinnehmen, als er in der ersten Runde Andy Murray unterlag. Es ist nun einen Monat her, seit Thiem sein lang erwartetes Comeback feierte. Thiem wird jedoch weiterhin hart arbeiten.

„Wir wissen genau, was verbessert werden muss“

Thiem schrieb auf Twitter: „Ich hatte ein paar sehr erfolgreiche und vor allem lehrreiche Tage in Madrid. Das Training, die Atmosphäre und die Leute waren der Hammer. Natürlich wollte ich dieses Match gewinnen, aber mir fehlt noch die Konstanz, die ich mir mit viel Arbeit zurückholen kann! Mein Team und ich wissen genau, was verbessert werden muss, und wir werden jeden Tag daran arbeiten.“

„Ich werde weiter arbeiten und trainieren, um meine Ziele zu erreichen. Ich bin und bleibe optimistisch. Ich gehe jedes Training und jedes Spiel so an, dass ich immer aus meinen Fehlern lernen kann, damit ich jeden Tag einen Schritt weiter gehen kann. Ich bin überglücklich, jeden Tag ohne Schmerzen und Sorgen auf dem Platz stehen zu können und das tun zu können, was ich liebe. Vielen Dank für eure Nachrichten und Kommentare. Ich schätze jeden einzelnen von euch!"

Thiem wird nächste Woche in Rom wieder zum Einsatz kommen.