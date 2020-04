Dominic Thiem reagiert auf Lockerungen der Regierungen

Dominic Thiem darf wie viele andere Profisportler in Österreich ab kommenden Montag wieder ins Training einsteigen. Sportminister Werner Kogler gab am Mittwoch eine Lockerung der Maßnahmen und eine Öffnung der Sportstätten für Profis bekannt. Thiem begrüßt die Entscheidung, wird aber noch nicht sein übliches Trainingspensum abspulen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2020, 12:23 Uhr

"Das sind unglaubliche News. Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich wieder auf den Platz geht. Bis dahin werde ich mich fit halten wie bisher", sagte Thiem am Mittwochabend gegenüber Sky Sport.

Dass manche Konkurrenten bereits jetzt regulär trainieren können, will Thiem nicht als Nachteil sehen. "Es wird noch ziemlich lange dauern, bis die Tour wieder los geht. Sagen wir, es dauert noch drei, vier Monate. So lange zu trainieren, das hält keiner aus. Wir haben alle so viel Tennis gespielt in unseren Karrieren, dass ein Monat Vorbereitung vollkommen ausreichen wird, um in Form zu kommen."

Die ATP-Tour ist ebenso wie die WTA-Tour noch bis mindestens 13. Juli gestoppt. Die gesamte Rasen-Saison fällt somit flach. Thiem spekuliert jedoch mit einer Verschiebung der Sandplatzssaison in den Spätsommer. "Ich bin heilfroh, wenn die Tour überhaupt wieder los geht. Auf welchem Belag das sein wird, ist mir komplett wurscht. Der Swing in Amerika ist sehr unrealistisch. Vielleicht wird die Sandplatzsaison dort hinverschoben", meinte der 26-Jährige, merkte aber an, dass die Reisebeschränkungen die größte Baustelle einer Wiederaufnahme des Tour-Betriebs seien.

Dominic Thiem: Training mit Dennis Novak ab Montag

"Richtig planen kann ich erst, wenn die Tour wieder los geht. Das Tennis geht mir ab, ich bin froh, wenn ich mich wieder auspowern kann. Ein volles Training starte ich aber erst wieder, wenn es einen realistischen Zeitplan gibt. Es wird aber in jedem Fall auf Sand begonnen", stellte Thiem klar.

Am Montag wird Thiem daher mit Dennis Novak eine erste Einheit absolvieren, wie Letzterer am Mittwoch bestätigte. "Ich freue mich, dass ich ab Montag wieder trainieren kann", sagte Novak beim Instagram-Live von tennisnetnews im Gespräch mit Christopher Kas. "Ich werde auf jeden Fall mit dem Domi trainieren. Jurij und Ofi werden auch dabei sein."

Thiem indessen genießt die Zeit in der Heimat. "Abgesehen von den gesamten Schwierigkeiten ist es eine coole Zeit. Es ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass es nicht Schlag auf Schlag geht und der Stress ausgesetzt wird", sagte Thiem. "Ich lebe ein bisschen in den Tag hinein, verbringe viel Zeit mit der Familie und lerne neue Seiten des Lebens kennen."

Am Plan, die verschobenen Olympischen Spiele in Tokio 2021 eventuell zu bestreiten, hält Thiem fest. "Wenn es der Kalender hergibt, gibt es eine Möglichkeit, dass ich Olympia in Tokio spiele. Vielleicht hat sich jetzt ein kleines Fenster aufgetan."