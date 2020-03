Dominic Thiem reagiert auf neues Career High: "Dieses Datum merke ich mir lange"

Dominic Thiem hat seit Montag ein neues bestes Ranking in seiner bisherigen Karriere aufgestellt. Aufgrund der Verletzungspause von Roger Federer und dessen Punkteverlust durch den Turniersieg in Dubai 2019 rückte Thiem auf Platz drei vor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2020, 07:38 Uhr

"Dieses Datum merke ich mir lange, dieser Tag macht mich extrem stolz", sagte Thiem gegenüber der Krone über seinen nächsten Meilenstein. Wenngleich der Schein trügt: Sowohl Novak Djokovic als auch Rafael Nadal haben mit ihren Turniersiegen in Dubai und Acapulco ihre Positionen an den Top-2 im ATP-Ranking gefestigt.

Thiem nahm auch erstmals Stellung zu seinem durchwachsenen Abschneiden in Rio de Janeiro, wo er beim ATP-500-Turnier schon im Viertelfinale an Gianluca Mager scheiterte. „Ich fühlte mich nach den Australian Open nicht körperlich so müde - sondern eher im Kopf. Das kurze Time-out hat mir gutgetan. Das hab ich echt gebraucht", sagte Thiem, der aktuell in Los Angeles weilt.

In den vergangenen Tagen betrieb er Sightseeing und entspannte am Strand von Santa Monica, seit einigen Tagen schuftet er allerdings schon wieder an seiner Fitness. Gemeinsam mit Physiotherapeut Alex Stober, Fitnessexpete Mike Reinprecht und Vater Wolfgang legte er einen Konditionsblock ein, nun sollen mehrere Tage intensives Tennistraining in Indian Wells folgen, wo er seinen Titel beim Masters 1000 aus dem Vorjahr verteidigen will.

„Ich kann auf Hartplatz extrem gefährlich sein, das will ich erneut zeigen. Die Vorfreude auf Indian Wells und Miami ist riesig, da muss ich alles aus mir rausholen", sagte Thiem.