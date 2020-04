Dominic Thiem, Roger Federer & Co: Die 20 Spieler mit dem meisten Preisgeld

Es ist gemeinhin bekannt, dass Tennisspieler nicht zu den Schlechtverdienern gehören. Wir haben jene 20 Spieler rausgesucht, die in ihren Karrieren bislang das meiste Preisgeld gesammelt haben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.04.2020, 10:32 Uhr

Der Spieler mit dem meisten Preisgeld.

3.850.000 US Dollar gab es 2019 für den Sieger der US Open. Die Preisgelder, die sich Tennisspieler während einer Saison erspielen können, sie sind in luftige Höhen geschnallt. Deswegen ist es auch wenig verwunderlich, dass sich auf einer Liste mit den 20 Spielern mit dem meisten Preisgeld ausschließlich Topverdiener befinden. Dass das Preisgeld in den letzten Jahren aber einen massiven Sprung gemacht hat, lässt sich auf dieser Liste auch erkennen.

Platz 20: Andy Roddick - 20.640.000 US Dollar Platz 19: Lleyton Hewitt - 20.890.000 US Dollar Platz 18: Alexander Zverev - 20.980.000 US Dollar Platz 17: Ivan Lendl - 21.260.000 US Dollar Platz 16: Jo-Wilfried Tsonga - 22.160.000 US Dollar Platz 15: Dominic Thiem - 23.830.000 US Dollar Platz 14: Kei Nishikori - 23.850.000 US Dollar Platz 13: Yevgeny Kafelnikov - 23.880.000 US Dollar Platz 12: Boris Becker - 25.080.000 US Dollar Platz 11: Juan Martin del Potro - 25.890.000 US Dollar Platz 10: Marin Cilic - 27.820.000 US Dollar Platz 9: Tomas Berdych - 29.490.000 US Dollar Platz 8: Andre Agassi - 31.150.000 US Dollar Platz 7: David Ferrer - 31.480.000 US Dollar Platz 6: Stan Wawrinka - 34.290.000 US Dollar Platz 5: Pete Sampras - 43.280.000 US Dollar Platz 4: Andy Murray - 61.540.000 US Dollar Platz 3: Rafael Nadal - 120.580.000 US Dollar Platz 2: Roger Federer - 129.950.000 US Dollar Platz 1: Novak Djokovic - 143.060.000 US Dollar

Quelle: Statista.com