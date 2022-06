Dominic Thiem sagt für Wimbledon 2022 ab

Dominic Thiem wird 2022 nicht in Wimbledon an den Start gehen. Das wurde am Donnerstagvormittag bekannt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.06.2022, 12:44 Uhr

Dominic Thiem wird 2022 nicht in Wimbledon starten

Dominic Thiem wird also weiterhin auf den Trainingscourts an seiner Form arbeiten, anstatt in Wimbledon sein zweites Major-Event des Jahres zu spielen. Bereits nach seiner Erstrundenniederlage in Roland Garros hatte der Österreicher angekündigt, einen Trainingsblock einlegen zu wollen. Zwar hieß es zuletzt aus dem Umfeld des ehemaligen Weltranglistendritten, Thiem wolle in Wimbledon starten, diese Pläne scheinen sich nun aber geändert zu haben.

Im offiziellen Update der Nennliste für den Rasenklassiker wurde am Donnerstagvormittag nämlich bekannt, dass Thiem seine Nennung zurückgezogen hat. Der Österreicher wäre in Wimbledon dank seines Protected Rankings im Hauptfeld mit dabei gewesen. Stattdessen scheint es nun wahrscheinlich, dass Thiem einen Sand-Hattrick plant: also in Hamburg, Kitzbühel und Bastad an den Start zu gehen.

Thiem rutscht im Ranking ab

Vonseiten des Österreichers war zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens noch kein Statement zur Absage verfügbar. Atkuell ist Dominic Thiem nur noch auf Rang 352 der ATP-Weltrangliste zu finden. Der letzte Erfolg auf der ATP-Tour datiert von Anfang Mai, mittlerweile ist der Österreicher seit zehn Matches ohne Sieg. 2022 musste Thiem die ersten sechs Matches seit seinem Comeback allesamt verloren geben.

In Wimbledon stand Thiem in seiner Laufbahn sechs Mal im Hauptfeld, 2017 spielte sich der 28-Jährige mit seinem besten Abschneiden in London ins Achtelfinale. Seither ist der Lichtenwörther beim Rasenklassiker ohne Sieg. Für den Niederösterreicher rückt Grand-Slam-Dauerbrenner Feliciano Lopez ins Hauptfeld.

Gänzlich überraschend kommt die Absage des Österreichers für den Rasenklassiker freilich nicht: Zuletzt hatte sich der 28-Jährige zwar in den sozialen Medien rar gemacht, jüngste Updates zeigten den Niederösterreicher jedoch beim Training auf Sand. Was wiederum darauf schließen lässt, dass Thiem wohl in Bastad auf die ATP-Tour zurückkehren wird. Und zwar ab 11. Juni.