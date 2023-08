Dominic Thiem startet US-Abenteuer in Winston-Salem

Dominic Thiem wird in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem auf die Tour zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.08.2023, 06:19 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem schlägt in der kommenden Woche in Winston-Salem auf

Nach seinem kräftezehrenden Finallauf bei den Generali Open in Kitzbühel entschloss sich Dominic Thiem dazu, erst in Winston-Salem auf die Tour zurückzukehren. Anstatt also bei den beiden ATP-Masters-1000-Turnieren in Toronto und Cincinnati die Qualifikation zu bestreiten, legte der Österreicher einen intensiven Trainingsblock ein.

Wie Thiem am Donnerstag in den sozialen Medien mitteilte, befindet er sich nun auf dem Weg in die USA. In den Staaten feierte der ehemalige Weltranglistendritte 2020 seinen bislang größten Triumph, als er bei den US Open seine erste Grand-Slam-Trophäe einheimste.

Thiem will in New York anschreiben

Trotz der Leistungssteigerung in Kitzbühel scheint Thiem von einem Coup dieser Art in der laufenden Saison meilenweit entfernt. Immer noch wartet der 29-Jährige auf den ersten Major-Sieg seit seiner Handgelenksverletzung, in diesem Jahr musste er sich Andrey Rublev (Australian Open), Pedro Cachin (French Open) und Stefanos Tsitsipas (Wimbledon) geschlagen geben.

Den Feinschliff für die US Open will sich Thiem in der kommenden Woche beim ATP-250-Event in Winston-Salem holen, wo er im Laufe seiner Karriere bislang zweimal aufschlug. 2012 scheiterte der Lichtenwörther in der ersten Runde der Qualifikation an Ernests Gulbis, im Vorjahr erreichte er nach Siegen über J.J. Wolf und Girgor Dimitrov das Achtelfinale. In diesem war Thiem gegen Jack Draper chancenlos.