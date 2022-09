Dominic Thiem - Startschuss in den letzten Saisonabschnitt

Dominic Thiem geht in dieser Woche beim Challenger-Turnier in Rennes an den Start. In Frankreich will der Österreicher einen erfolgreichen Startschuss in den letzten Saisonabschnitt hinlegen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.09.2022, 08:14 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem spielt in dieser Woche in Rennes

Für Dominic Thiem verlief die Grand-Slam-Saison 2022 alles andere als nach Plan. Während der Österreicher weder bei den Australian Open noch in Wimbledon an den Start ging, musste er in Paris und New York jeweils eine Erstrundenniederlage hinnehmen. Bei den US Open war gegen Pablo Carreno Busta zuletzt jedoch eine gehörige Leistungssteigerung zu erkennen.

Dennoch wird Thiem in dieser Woche eine Ebene tiefer angreifen: Beim Challenger-Turnier in Rennes will der 29-Jährige Selbstvertrauen für die letzten Aufgaben in dieser Spielzeit sammeln, Auftaktgegner in der Hauptstadt der Bretagne ist Gilles Simon. Bei einem Sieg würde Thiem danach auf Ryan Peniston oder Antoine Escoffier treffen.

Dichtes Programm für Thiem

In der Weltrangliste liegt Thiem aktuell außerhalb der Top 200, das erklärte Saisonziel ist die Rückkehr in die Top 100. Dafür benötigt der Lichtenwörther in den kommenden Wochen allerdings einige starke Ergebnisse, der Turnierplan im September hat es für Thiem jedenfalls in sich: Nach dem Event in Rennes startet er noch bei den beiden ATP-250-Turnieren in Metz und Tel Aviv.

Im Oktober stellt anschließend zweifelsfrei das Heimspiel in Wien eines der Highlights für Thiem dar, in der Woche zuvor wird er noch in Antwerpen an den Start gehen. Das gaben die Veranstalter vor wenigen Tagen bekannt.

Hier das Einzel-Tableau in Rennes