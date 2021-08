Dominic Thiem testet Ex-Zverev-Fitnesscoach Jez Green

Dominic Thiem spielt wieder Tennis, im Fitnessbereich hat er mit Jez Green einen Neuzugang im Team - zumindest auf Probe.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.08.2021, 16:56 Uhr

Jez Green

Erst gestern hatte Thiem ein Foto gepostet, in der einen Hand einen Tennisschläger, in der anderen eine Handgelenksschiene. Kommentar: "Tausche die Schiene gegen ein Racket." Anders gesagt: Es geht aufwärts bei Thiem, der zuletzt wegen einer Handgelenksverletzung außer Gefecht war.

Die Schiene ist also weg, ein anderer ist (neu) da und soll beim Comeback helfen: Fitnesscoach Jez Green. Der Brite hatte im Tenniszirkus vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Andy Murray und zuletzt Alexander Zverev Bekanntheit erlangt, die Wege zwischen Green und Zverev hatten sich jedoch nun getrennt. Und Thiem hat zugeschnappt, wenn auch erst mal auf Probe. Green sei noch nicht fixes Mitglied des Betreuerstabs, so Thiems Management gegenüber dem Standard.

Wird Thiem zu den US Open fit?

Thiem hatte sich die Handgelenksverletzung beim ATP-Turnier in Mallorca zugezogen und daraufhin Wimbledon, Kitzbühel sowie die ersten Hartplatzturniere verpasst. Ein Antreten bei den US Open, wo Thiem Titelverteidiger ist, scheint noch fraglich. "Prognosen abzugeben, ist unmöglich" hatte Papa Wolfgang Thiem in der vergangenen Woche gegenüber tennisnet erklärt.

Mit Green hat Thiem nun einen anerkannten Fitnesscoach im Team. 2006 bis 2015 hatte Green mit Andy Murray zusammengearbeitet, danach mit Zverev. Auch für den US-Tennisverband war er in dieser Zeit tätig. Mit Thiem steht aktuell eine dreiwöchige Testphase an.

Für Thiem war die Saison 2021 bislang wenig berauschend. Nach einem Achtelfinale bei den Australian Open hatte der 27-Jährige nach seinen frühen Niederlagen in Doha und Dubai eine schöpferische Pause eingelegt, die folgende Sandplatzphase verlief - vom Halbfinale in Madrid abgesehen - schlecht, bei den French Open flog Thiem in Runde 1 raus. Im aktuellen Jahresranking, dem Race to London, steht Thiem aktuell nur auf Position