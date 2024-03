Dominic Thiem: Treffen mit alten Bekannten auf der Challenger-Tour

Dominic Thiem wird sich bei drei Challenger-Turnieren die nötige Spielpraxis holen. Und dort ein paar alte Bekannte treffen.

von tennisnet.com

06.03.2024

© GEPA Pictures Dominic Thiem kehrt bald auf die Challenger-Tour zurück

Szekesfehervar (ab dem 11. März), Zadar (ab dem 18. März) und Neapel (ab dem 25. März) - das sind die drei Stationen, an denen Dominic Thiem in den kommenden Wochen sein Gefühl für den Sand schärfen wird. Aus einer guten Position heraus: Gemäß der Entry-Listen ist Thiem in Szekesfehervar und Zadar an Nummer eins gesetzt, lediglich in Neapel liegt, Stand jetzt, Federico Gaio noch vor dem Österreicher. Die eine oder andere Veränderung könnte sich natürlich noch ergeben.

Auf dieser Tour wird Dominic Thiem auch ein paar Spieler treffen, die mit ihm in der Weltspitze vertreten waren. So hat sich für Szekesfehervar der große Richard Gasquet angekündigt, in Neapel wird wohl auch Fabio Fognini an den Start gehen. Vor allem mit Fognini verbindet Thiem ja auch eine solide Spieler-Freundschaft, die beiden haben schon gemeinsam im Doppel aufgeschlagen. Gegen Gasquet hat Thiem im vergangenen Jahr in Monte-Carlo einen Sieg gefeiert.

Thiem zuletzt in Australien stark

Auch einige Landsleute von Thiem werden bei den Challengern aufschlagen, Filip Misolic oder Lukas Neumayer etwa.

Den letzten Auftritt auf der „großen“ Tour hatte Dominic Thiem in der ersten Runde der Australian Open. Da verlor er gegen Félix Auger-Aliassime in fünf Sätzen. Danach gab es noch die Davis-Cup-Begegnung in Irland, bei der Thiem einen Einzelpunkt zum Erfolg der Mannschaft von Jürgen Melzer beitrug.

In der aktuellen Weltrangliste wird der US-Open-Champion von 2020 an Position 91 geführt. Bester Österreicher ist Sebastian Ofner als Nummer 38.