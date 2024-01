Dominic Thiem trennt sich von Coach Benjamin Ebrahimzadeh

Erst im letzten Jahr entschied sich Dominic Thiem für eine Zusammenarbeit mit Tenniscoach Benjamin Ebrahimzadeh. Der US-Open-Sieger 2020 gab nun im Rahmen eines Sponsorentermins die Trennung bekannt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.01.2024, 13:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Für Dominic Thiem sind Erfolgserlebnisse auf dem Court aktuell selten.

Das Jahr 2023 brachte nicht die erhoffte Wende. Im Frühjahr des vergangenen Jahres baute Dominic Thiem sein direktes Umfeld ein wenig um. Der mit ihm viele Jahre erfolgreiche Nicolas Massu führte nicht mehr die Coachingtätigkeiten des Österreichers aus. Stattdessen übernahm Benjamin Ebrahimzadeh diese Rolle. Der Wechsel sollte neue Impulse bringen. Die langersehnte Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste gelingen.

Doch die letzten Monate brachten, abgesehen vom Finaleinzug beim Traditionsturnier in Kitzbühel, nicht die erhofften Ergebnisse. Aktuell belegt Dominic Thiem Platz 90 im ATP-Ranking. Voran geht es in der Weltranglisten nach der Auftaktniederlage bei den Australian Open gegen Felix Auger-Aliassime und dem Erstrundenaus gegen Rafael Nadal in Brisbanen nicht. Fast schon logisch erscheint der nun anstehende nächste Wechsel auf der Coachingposition.

Dominic Thiem kehrt im März auf die Tour zurück

In den kommenden Wochen plant Dominic Thiem nun eine Art Neubeginn. Zunächst wird Zuhause bei Vater Wolfgang viel Trainigszeit investiert werden, wie Thiem selbst sagte. Die Rückkehr auf die Tour steht dann erst im März bevor. Beim Challenger im ungarischen Szekesfehevar (11. - 17.03.) soll es dann wieder um wichtige Weltranglistenpunkte gehen. Anschließend stehen in den darauf folgenden Wochen die Teilnahmen bei den Challengern in Zadar (18. - 24.03.) und in Neapel (25. - 31.03.) auf dem Programm. Dort sollen neben den dringend benötigten Erfolgserlebnissen, dann auch wichtige Weltranglistenpunkte eingefahren werden.

Auch einen Tourcoach wird Dominic Thiem wieder an seiner Seite haben. Laut Thiems eigener Aussage wird dieser erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegegeben. Kurzfristig lautet das Ziel dann in der Weltrangliste zu klettern, um wieder bessere Planbarkeit auf der ATP Tour zu haben.