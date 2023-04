Dominic Thiem trennt sich von Nicolas Massu!

Dominic Thiem hat am Samstagabend bekanntgegeben, sich von Langzeit-Trainer Nicolas Massu getrennt zu haben. Gemeinsam mit dem Chilenen hatte der Österreicher bei den US Open 2020 seinen größten Karriereerfolg gefeiert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.04.2023, 21:05 Uhr

Dominic Thiem und Nicolas Massu gehen getrennte Wege

Paukenschlag im Team von Dominic Thiem: Wie der Österreicher am Samstagabend über die sozialen Medien bekanntgab, hat sich der Österreicher von Langzeit-Trainer Nicolas Massu getrennt. Der Chilene war seit 2019 Übungsleiter des Niederösterreichers, gemeinsam hatte das Trainer-Spieler-Gespann unter anderem Platz drei der ATP-Charts erreicht, einen ATP-Masters-1000-Titel in Indian Wells und den US-Open-TItel 2020 gewinnen können.

"Was für eine unglaubliche Reise zusammen", schrieb Thiem in einem emotionalen Posting auf Instagram. "Alles begann im Frühjahr 2019 - du kamst herein mit deiner unglaublichen Energie und extremen Liebe für den Sport. Das ist, wie wir die US Open und Indian Wells gewonnen haben", so der Österreicher. "Aber wir haben auch das Finale der Australian Open, der French Open und zweimal der Nitto-ATP-Finals erreicht. Ich denke, das zeigt, dass wir ein unglaubliches Team sind."

Thiem und Massu trennen sich mit sofortiger Wirkung

"Aber leider hat alles ein Ende und dieses kommt jetzt", erklärte Thiem die gemeinsame Entscheidung. "Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir von kommender Woche an getrennte Wege gehen werden", erklärte Thiem. "Vielen Dank von ganzem Herzen für diese unglaubliche und schöne Zeit, Nico. Ich wünsche dir nur das Beste und unsere Freundschaft wird für immer andauern."

Nicolas Massu war beim ATP-250-Event von Estoril noch in der Box des Österreichers vorzufinden, gemeinsam war das Duo in der Spielzeit 2023 bislang noch nicht wirklich in Schwung gekommen. In Portugal waren dem 29-Jährigen zumindest wieder zwei Siege am Stück gelungen, ehe es im Viertelfinale gegen Quentin Halys einen neuerlichen Rückschlag setzte.

Zurzeit ist noch unklar, wer Nicolas Massu als Trainer von Dominic Thiem nachfolgen wird. In Monte-Carlo wird der Österreicher von Benjamin Ebrahimzadeh betreut werden, wie am Samstagabend bekannt wurde. Der 43-Jährige hatte unter anderem Angelique Kerber unter seinen Fittichen.