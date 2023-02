Dominic Thiem trennt sich von seinem Management

Dominic Thiem und Kosmos gehen getrennte Wege. Das wurde am Montagabend bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2023, 06:39 Uhr

© Getty Images Servus und ciao - Dominic Thiem und Kosmos gehen getrennte Wege

Dominic Thiem hat in seinem Umfeld eine Änderung vorgenommen. Wie der Kurier berichte, ist die Zusammenarbeit mit der spanischen Kosmos Gruppe zu ihrem Ende gekommen. Kosmos hatte Thiems Management von Herwig Straka übernommen, der wiederum auf Günter Bresnik gefolgt war.

Die Trennung wurde am Montagabend von Kosmos in einer Aussendung bekanntgegeben. "Wir möchten Sie informieren, dass Kosmos nicht mehr mit Dominic Thiem zusammenarbeiten wird. Demnach beende auch ich die Arbeit mit Domi. Ich bedanke mich für eure Geduld und Kooperation und wünsche Domi, seiner Familie und dem Team alles Gute für die Zukunft. Er ist ein echt netter Typ (...) Benito." Gezeichnet hat Benito Perez Barbadillo, der Pressesprecher von Kosmos. Für Thiems Belange hauptsächlich zuständig war allerdings Ex-Profi Galo Blanco.

Dominic Thiem hat mit dem österreichischen davis-Cup-Team am vergangenen Wochenende in Rijeka im davis Cup mit 1:3 verloren. Die nächsten Auftritte des US-Open-Champions von 2020 stehen in Buenos Aires und Rio de Janeiro an.