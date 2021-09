Dominic Thiem über Emma Raducanu: "Vielleicht der größte Durchbruch aller Zeiten"

Der US-Open-Erfolg von Emma Radcuanu begeisterte auch Dominic Thiem. Der Österreicher bezeichnete den ersten Grand-Slam-Triumph der Britin sogar als eine der "größten Leistungen im Frauensport überhaupt".

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.09.2021, 20:13 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem fand für Emma Raducanu nur lobende Worte

Zehn Matches, zehn Siege, 20:0 Sätze, kein einziger Tiebreak. Die Zahlen zu Emma Raducanus Erfolgslauf in New York, sie könnten beeindruckender nicht sein. Angesichts dieser schier unglaublichen "hard facts" zeigte sich auch der US-Open-Sieger des Vorjahres, Dominic Thiem, beeindruckt.

"Für mich zählt das zu den größten Leistungen im Frauensport überhaupt. Es war eine unglaubliche Reise, man muss sich nur die Zahlen ansehen", betonte der Österreicher gegenüber Omnisport. "So etwas haben wir zuvor wahrscheinlich so nie gesehen", so der Weltranglistenachte.

Auch die Technik sowie die Beinarbeit der 18-Jährigen wussten Thiem zu begeistern: "Sie hat das Spiel irgendwo auch auf ein neues Level gehoben. Es war wirklich großartig, das zu sehen", meinte der 28-Jährige, der auch Finalgegnerin Leylah Fernandez für ihre Leistungen lobte.

Angesichts Raducanus Weg durch die Qualifikation sparte Thiem nicht mit Superlativen: "Vielleicht ist es der größte Durchbruch aller Zeiten." Selbst sei er motiviert, im "nächsten Jahr wieder dabei zu sein", meinte der derzeit nach einer Handgelenksverletzung rekonvaleszente Niederösterreicher.