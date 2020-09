Dominic Thiem und der Angriff auf die Nummer eins: "Nicht jetzt"

Nach seinem Erfolg bei den US Open reiste Dominic Thiem am Mittwoch nach Paris zu den French Open. Der 27-Jährige gilt als Mitfavorit bei Roland Garros, mit einem Titel würde er sogar zur Nummer zwei der Welt werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2020, 21:05 Uhr

725 Punkte fehlen Thiem aktuell auf Rafael Nadal. Ein Major-Titel bringt 2.000 Punkte, bei den French Open könnte sich Thiem daher gegenüber dem Finaleinzug von 2019 um 800 Punkte verbessern. „In meinem Kopf sind die French Open im Vordergrund“, sagte Thiem bei einem Medientermin nach den US Open.

Und weiter: „Natürlich ist das eine große Ziel jetzt abgehakt. Ich will den Rückenwind des US-Open-Titels gleich in Paris ausnutzen.“ Im „speziellen Jahr“ 2020 liegen die US Open und Roland Garros so eng wie noch nie beisammen. Zwei Wochen nach dem Finale von New York beginnt der Hauptwettbewerb in Paris.

Thiem fehlen zwar noch etwa 2.000 Punkte auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic, doch der Serbe ist sechs Jahre älter als Thiem. Nadal ist nochmal ein Jahr älter, der Vierte Roger Federer ist mit 39 Jahren gar schon zwölf Jahre voraus. Auf den Fünften, den 24-jährigen Daniil Medvedev, hat Thiem einen Polster von über 3.000 Punkten.

Thiem: Nummer eins "schwirrt im Kopf herum"

„Die Nummer eins“, sagte Thiem, „schwirrt irgendwo im Kopf herum, aber nicht jetzt.“ Auch wenn die Position an der Spitze „nicht schlecht“ wäre, hatte das Ranking „nie die oberste Priorität für mich“. „Auch jetzt ist das so. Das nächste Ziel sind die French Open. Ich schaue erst nach einem guten Abschneiden bei einem großen Turnier auf das Ranking, wie es vor und hinter mir ausschaut.“

Der Niederösterreicher werde auch in Zukunft Turniersiege bei prestigeträchtigen Events bevorzugen. „Wenn es irgendwann einmal noch weiter rauf gehen sollte“, sagte Thiem, „würde ich mich aber nicht beschweren.“

Viel Raum für Verbesserung bleibt Thiem in diesem Jahr nicht mehr: Der 17-fache ATP-Turniersieger muss bei den French Open gewinnen, um weitere Zähler auf sein Konto zu buchen. Punkte aus dem Vorjahr fallen durch eine Sonderregelung der ATP nicht aus der Wertung. Die Erste Bank Open gewann er im Jahr 2019, beim Paris Masters schied er im Achtelfinale aus. Bei den ATP Finals wurde er erst im Finale von Stefanos Tsitsipas bezwungen.