Dominic Thiem und Novak Djokovic machen Urlaub in der Heimat

Sowohl Dominic Thiem als auch Novak Djokovic haben sich in diesen Tagen in den Urlaub verabschiedet. Verbringen tun die beiden diesen in ihrer Heimat.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.11.2020, 23:23 Uhr

Djokovic macht derzeit Urlaub in seiner Heimat

Dominic Thiem wird nicht müde, zu betonen, wie sehr er die Schönheit seines Heimatlandes, die Schönheit Österreichs schätze. Zehn Tage Entspannung gönne sich der Weltranglisten-Dritte nach der kräftezehrenden Saison, keine Termin, kein Training, auch das Handy läuft in diesen Tagen auf Notbetrieb. Er wolle die Akkus wieder komplett aufladen, um dann in der kurzen Saisonvorbereitung an einigen kleineren Schrauben zu drehen.

Selbiges macht derzeit auch der Weltranglisten-Erste, Novak Djokovic. Auch der Serbe hat sich in den Urlaub verabschiedet, verbringt diesen wie auch Thiem in seiner Heimat. "Wir sind gesegnet, aus einem schönen Land zu kommen, das verborgene Juwelen wie diesen wunderbaren Berg Tara bietet", schrieb der Branchenprimus in den sozialen Netzwerken. Seine Tochter sei zum Teil nach diesem Berg benannt worden.

Thiem mit Hund abgelichtet

Djokovic sei dankbar, ein wenig schöne Zeit in der Heimat verbringen zu dürfen und mache sich nun daran, mehr von Serbien zu erkunden. Dominic Thiem hat sich indessen mit seinem Hund gezeigt, mit welchem er in den freien Tagen gerne spazieren oder laufen geht, auch die Inline-Skates sollen es dem 27-Jährigen angetan haben.

Sowohl für Thiem als auch Djokovic geht es wohl erst nach dem 8. Januar nach Down Under, wo die Australian Open mit Beginn Februar ihren Start finden sollen. Im Vorjahr waren sich die beiden dort im Endspiel gegenübergestanden, welches sich Djokovic nach einem harten Fight im fünften Entscheidungsdurchgang sichern sollte. Derzeit ist von einer solchen Anspannung bei beiden Topstars aber herzlich wenig zu spüren.