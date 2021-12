Dominic Thiem - Voll im Plan, aber noch ohne Trainingssätze

Dominic Thiem hat nach seiner Absage für das Schaukampf-Turnier in Abu Dhabi über seine augenblickliche Verfassung Auskunft gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.12.2021, 14:14 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem peilt weiterhin einen Start beim ATP Cup an

Eigentlich hätte Dominic Thiem am morgigen Donnerstag bei einem Schaukampf-Turnier in Abu Dhabi die ersten Schritte in Richtung eines Comebacks auf die ATP-Tour gemacht. Mit einem Match gegen Andy Murray. Das sei aber von Anfang an ein eher ambitioniertes Vorhaben gewesen, erklärte Thiem am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Ansonsten liege er voll im Plan, erklärte der US-Open-Sieger von 2020.

Im Moment trainiere er hauptsächlich mit Nicolas Massu, es werde von Tag zu Tag besser. Das im Sommer verletzte Handgelenk sei zwar in besserer Verfassung denn je. Im Moment fehle aber noch das Selbstvertrauen in die Vorhand. Das sei für ihn nichts Unerwartetes, so Thiem. Er habe die Erfahrung schon nach einer in Indian Wells erlittenen Knöchelverletzung gemacht. Bis er sich getraut habe, wieder mit vollem Einsatz zu spielen.

Darüber hinaus habe er mit Coach Nicolas Massu und Galo Blanco zwei Männer im Team, die selbst schon von Verletzungspausen zurückgekommen sind.

Thiem doch nicht gegen Murray

Der Wiedereinstieg in die Punktwettspiele soll nach wie vor beim ATP Cup in Sydney erfolgen. Thiem wird wahrscheinlich am 22. Dezember von Dubai aus nach Sydney aufbrechen. Dort erwarten den 28-Jährigen sicherlich formidable Trainingspartner, mit denen er dann auch die ersten ernsthaften Trainingssätze spielen wird.

Die Absage für Abu Dhabi sei auch dadurch begründet gewesen, dass alle Gegner die Matches bei den Mubadala World Tennis Championships sehr ernst nehmen. Diese Erfahrung habe er bei seinen bisherigen Auftritten gemacht, so Thiem. Und mit Andy Murray wäre er auf einen Mann getroffen, der voll im Saft steht.

Während also viel aktives Tennis in den kommenden Wochen ansteht, hat Dominic Thiem in der jüngeren Vergangenheit sich mehr dem Fußballsport gewidmet. Da liegen seine Präferenzen bekanntermaßen beim FC Chelsea, dem Thiem trotz formidablen Saisonstart den Titel in der Premier League noch nicht ganz konkret vorstellen kann.