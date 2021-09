Dominic Thiem von weiteren Major-Siegen Medvedevs überzeugt

Dominic Thiem hat Daniil Medvedev nach dessen überragendem Triumph bei den US Open seinen Respekt ausgesprochen. Und dem Russen einige weitere Major-Titel prophezeit.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.09.2021, 21:30 Uhr

Dominic Thiem und Daniil Medvedev haben eine Vergangenheit ganz großer Duelle

Irgendwie hat sich am 12. September ein Kreis geschlossen. Daniil Medvedev, immerhin bereits zum dritten Mal in seiner Laufbahn Finalist bei einem Major-Event, entzauberte Novak Djokovic wenige Schritte von dessen "Grand Slam" im Endspiel der US Open und krönte sich zum ersten Mal in seiner Karriere zum Major-Champion.

So die Geschichte des letzten Grand-Slam-Turnier des Kalenderjahres 2021, anders sah die Sache beim ersten Major-Event der Saison aus, als sich der Russe in Down Under noch der Dominanz seines serbischen Kontrahenten beugen musste. Damals war der 25-Jährige ob der wenig überzeugenden Leistungen Djokovics von manchen als leichter Favorit gesehen worden, in Flushing Meadows hingegen war das Gros überzeugt, Djokovic würde den historischen Weg zum "Grand Slam" zielsicher zu Ende gehen.

Thiem sieht besondere Fähigkeit bei Medvedev

Die Art und Weise, wie Daniil Medvedev den Branchenprimus dessen Riesen-Sause in New York City zunichte machte, beeindruckte die Tennisszene jedenfalls nachhaltig. Auch Dominic Thiem, in dessen Fußstapfen Medvedev mit seinem Sieg bei den US Open getreten ist, streute dem Russen Rosen: "Ich habe keine Zweifel daran, dass Daniil weitere Grand-Slam-Turniere gewinnen wird", zitierte die Plattform Tennishead den Österreicher.

Während der Lichtenwörther nach seinem ersten Major-Titel etwas federn lassen und aufgrund einer Handgelenksverletzung bereits vor den US Open die Saison 2021 beenden musste, stockte sein russischer Kontrahent in dieser Saison sein Titelkonto kräftig auf. "Für mich ist er der beste Vertreter der jüngeren Generation. Er weiß, wie man Spiele gewinnt, er weiß, wie man sich auf die großen Spiele vorbereitet", betonte der 28-Jährige.

Genau das sei nämlich auch der Grund, wieso der Russe laut Thiem durchaus etwas über seine Verfolger Zverev und Tsitsipas zu stellen sei: "Er wird nicht unruhig oder nervös", fügte Thiem hinzu. "Er ist einen Schritt weiter als Stefanos Tsitsipas oder Alexander Zverev." Der 2022 natürlich das Ziel haben wird, im direkten Grand-Slam-Duell Daniil Medvedev wieder in Führung zu gehen.