Dominic Thiem will bis Saisonende wieder in Topform sein

Dominic Thiem blickte vor dem Turnier in Gstaad im exklusiven Gespräch mit der ATP auf seine lange Leidenszeit zurück - und warf einen optimistischen Blick in die Zukunft.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.07.2022, 20:27 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem erreichte in Bastad das Viertelfinale

Groß war die Erleichterung bei Dominic Thiem, als er in der vergangenen Woche erstmals seit 14 Monaten wieder einen Sieg auf der ATP-Tour einfuhr. Mit dem Erfolg über Roberto Bautista Agut und dem damit verbundenen Viertelfinaleinzug in Bastad zeigte der 28-Jährige anschließend, dass seine Zeit noch lange nicht vorbei sein muss. Und man schon bald mit einem noch besseren Dominic Thiem rechnen darf.

Wann, davon hat der Lichtenwörther eine ziemlich exakte Vorstellung. "Mein Hauptziel ist, bis zum Ende der Saison wieder mein bestes Niveau zu erreichen. So zu spielen, wie es früher war, wenn ich auf den Platz gehe. Zu glauben, dass ich gegen jeden Gegner gewinnen kann. Das wird nicht jetzt passieren und wahrscheinlich auch nicht bis zu den US Open, aber bis zum Ende des Jahres, das ist das Ziel", erklärte Thiem im Gespräch mit der ATP.

Thiem blickt auf schwierige Zeit zurück

Hinter Thiem liegt zweifelsohne die schwierigste Zeit seiner Laufbahn. Nach dem Triumph bei den US Open 2020 fiel der Niederösterreicher zu Beginn der Saison 2021 in ein mentales Loch, ehe er sich auf Mallorca eine langwierige Handgelenksverletzung zuzog. Das Comeback des 28-Jährigen gestaltete sich in den ersten Monaten mehr als zäh, erst Anfang Juli glückte Thiem beim Challenger-Turnier in Salzburg der erste Sieg im laufenden Kalenderjahr.

"Das Problem war, dass ich einfach nicht genug geschlagen habe, weil ich nicht genug Zeit hatte. Das war das größte Problem, zusammen mit der Tatsache, dass ich keine Matchsituationen hatte", so Thiem, der nach den French Open einen weiteren Trainingsblock einschob, um sich auf den Rest der Saison einzustimmen. "Es war eine schlimme Zeit, aber ich bin froh, dass ich sie hinter mir habe."

Thiem: "Fühle mich en bisschen wie zu Beginn meiner Karriere"

Beim in dieser Woche stattfindenden ATP-250-Turnier in Gstaad möchte Thiem nun an die guten Leistungen aus Bastad anknüpfen. In der ersten Runde trifft der Weltranglisten-274. auf Hugo Gaston. Ein Sieg gegen den an Position sieben gesetzten Franzosen wäre für den Österreicher dabei der nächste Schritt in die richtige Richtung: "Ich fühle mich jetzt ein bisschen wie zu Beginn meiner Karriere, wo jeder Sieg etwas ganz Besonderes war."

An das Event in Gstaad hat Thiem indes gute Erinnerungen. 2015 holte der Österreicher in der Schweiz den Titel. Ein Ergebnis, das heuer trotz der Leistungssteigerung in der vergangenen Woche an eine kleine Sensation grenzen würde.

