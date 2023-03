Dominic Thiem will womöglich zurück auf die Challenger-Tour

Nach seinem schwachen Jahresauftakt überlegt Dominic Thiem (ATP-Nr. 106), für einige Turniere auf die Challenger-Ebene zurückzukehren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.03.2023, 12:02 Uhr

Dominic Thiem

Nur ein Sieg in drei Monaten - zu wenig für jemanden wie Dominic Thiem, der nach seiner Verletzungspause in 2021 einfach nicht in den Flow kommt. Trotz des vielversprechenden Spätjahrs 2022.

Auch in Miami war es wie so oft: Thiem war dran, hätte Durchgang eins gegen Lorenzo Sonego ebenso gut gewinnen können; am Ende aber stand eine Zweisatzniederlage und ein Dominic Thiem, der einem leid tun konnte. Und der einen Spannungsabfall im zweiten Satz beklagte, ein leichtes Konzentrationsloch bis zum 0:4, das letztlich die Niederlage begründete.

Fakt ist: Thiem kommt nicht in Schwung, ist vom Ziel, bei den French Open wieder zu den gesetzten Spielern zu gehören, meilenweit entfernt.

Dominic Thiem: Start in Estoril - und dann auf Challenger-Ebene?

Nun beginnt also die Vorbereitung auf die Sandplatzsaison, ein Start beim Turnier in Estoril (ab 3. April) scheint in Aussicht, ebenso aber ein paar Wochen in der Ebene darunter, auf der ATP-Challenger-Tour. "Ein, zwei Wochen" seien in der Überlegung, "einfach um vielleicht dort ein paar Siege einzufahren", wie er nach seinem Miami-Aus erzählte. Denn in Monte Carlo "warten nur solche Spieler wie Sonego, die Woche für Woche ihr Toplevel abrufen, wozu ich zur Zeit nicht in der Lage bin. Vielleicht ist es auf der Ebene zu schwer, dass ich ein paar Matches gewinne."

Ein guter Plan? Möglich - zumal Thiem in Monte Carlo selbst zu Glanzzeiten nie etwas reißen konnte, ein Viertelfinale in 2018 war das höchste der Gefühle im Fürstentum. An das folgende Masters in Madrid wiederum hat Thiem zwei Finals und zwei Halbfinals (und Siegen über Rafael Nadal) deutlich bessere Erinnerungen. Auch wenn nach Thiem auch zu der Zeit einen Auftritt auf Challenger-Ebene bedenkt.

Denn klar ist: Die Jahres-Bilanz von 1:8 - sie muss besser werden, um wieder annähernd in altbekannte Regionen der Weltrangliste vorzustoßen.