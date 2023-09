Dominic Thiem wird 30 - Meilensteine einer grandiosen Karriere

30 Jahre jung wird Dominic Thiem am heutigen 03. September 2023. Wir blicken zurück auf einige Meilensteine der außergewöhnlichen Karriere des Jubilars.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.09.2023, 07:58 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem mit seinem wichtigsten Pokal bei den US Open 2020

Der Gedanke, dass Dominic Thiem wie in so vielen Jahren zuvor seinen Geburtstag im Rahmen der US Open feiert, war nach dem überzeugenden Auftaktsieg gegen Alexander Bublik gar nicht so abwegig. Dann aber meldete sich der beleidigte Magen erneut, Thiem musste seine Partie gegen Ben Shelton nach dem ersten Satz beenden. Was andererseits zur Folge hat, dass er seinen 30. Geburtstag heute im Kreis seiner Familie zuhause in Österreich feiern kann.

Wir blicken aus gegebenem Anlass zurück auf ein paar Highlights der außerordentlichen Karriere von Dominic Thiem.

Das erste Match auf der ATP-Tour

2011 bekommt Dominic Thiem von den Veranstaltern in Kitzbühel eine Wildcard, die Karriere auf ATP-Level startet gegen Daniel Gimeno-Traver. Thiem verliert mit 4:6 und 2:6.

Der erste Match-Sieg auf der ATP-Tour

Ein paar Monate später darf Thiem in der Wiener Stadthalle ebenfalls im Hauptfeld starten und schlägt dort in Runde eins Thomas Muster mit 6:2 und 6:3.

Der erste Match-Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier

2014 schafft Dominic Thiem die Qualifikation für die Australian Open. In Runde eins schlägt er Joao Sousa (einen seiner Lieblingsgegner) in vier Sätzen, bevor Thiem gegen Kevin Anderson (einen seiner Nicht-Lieblingsgegner) verliert.

Das erste Finale auf der ATP-Tour

Im selben Jahr begeistert Dominic Thiem die Fans in Kitzbühel, zieht nach einer schwierigen Auftaktpartie mit drei Zwei-Satz-Erfolgen in das Endspiel der Generali Open ein. Dort gewinnt Thiem gegen David Goffin zwar den ersten Satz, muss sich aber letztlich mit 6:4, 1:6 und 3:6 geschlagen geben.

Der erste Titel auf der ATP-Tour

2015 schlägt Dominic Thiem in Nizza erstmals so richtig zu, Nach dem Halbfinal-Erfolg gegen John Isner geht es im Endspiel gegen Leonardo Mayer aus Argentinien. Das Match steht bis zum Schluss auf des Messers Schneide, Thiem gewinnt schließlich mit 6:7 (8), 7:5, 7:6 (2). In Umag und Gstaad sollten in diesem Jahr noch weitere Titel folgen.

Das erste Grand-Slam-Finale

2018 erreicht Dominic Thiem erstmals das Endspiel eines Majors. In Roland-Garros bleibt er beim 4:6, 3:6 und 2:6 gegen Rafael Nadal aber ohne Chance.

Der erste Sieg bei einem ATP-Masters-1000-Turnier

In Indian Wells legt Dominic Thiem einen beeindruckenden Lauf hin, schlägt im Halbfinale mit Milos Raonic auch einen seinen Nicht-Lieblingsgegner, bevor er im Endspiel Roger Federer mit 3:6, 6:3 und 7:5 bezwingt.

Der erste Heimsieg

Im selben Jahr sichert sich Thiem in Kitzbühel ohne Satzverlust seinen ersten Turniersieg auf österreichischem Boden. Im Endspiel schlägt Thiem den Spanier Albert Ramos-Vinolas mit 7:6 (4) und 6:1. Im Oktober desselben Jahres folgt dann der Triumph in der Wiener Stadthalle.

Der erste Grand-Slam-Titel

Im September 2020 ist es dann so weit. Nach drei erfolglosen Anläufen in einem Major-Finale holt Dominic Thiem nach Siegen gegen Jaume Munar, Sumit Nagal, Marin Cilic, Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur und Daniil Medvedev nun gegen Alexander Zverev mit einem 2:6, 4:6, 6:4, 6:3 und 7:6 (5) den lange ersehnten Major-Titel.

Der Erfolg in Flushing Meadows ist bislang auch der letzte von Dominic Thiem, der insgesamt bei 17 Championaten hält.