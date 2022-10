Dominic Thiem zieht in Madame Tussauds Kabinett ein

Dominic Thiem zum Angreifen - oder zumindest zur näheren Betrachtung - gibt es in Wien neuerdings im Wachsfiguren-Kabinett von Madame Tussaud im Wiener Prater.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2022, 15:30 Uhr

© GEPA Pictures Kopie und das Orginal - Dominic Thiem

Preisfrage: Welcher Tennisspieler hat im legendären Museum von Madame Tussaud in London einenEbenbild in Wachs gegossen bekommen? Lokalmatador Andy Murray vielleicht? Der Weltbürger Roger Federer? Der seit 2017 in Wimbledon ungeschlagene Novak Djokovic? Nein. Lediglich Rafael Nadal ist diese Eher zuteil geworden, natürlich mit Recht.

Federer gibt es mittlerweile ebenfalls als Wachskameraden, einer seiner Sponsoren hat sich darum verdient gemacht. Wer also zufällig oder gar absichtlich in Niederbuchsiten im Kanton Solothurn vorbeikommt, der sollte sich nicht wundern, wenn er den Maestro in sportlicher Freizeitkluft, jedoch rechtschaffen immobil zu Gesicht bekommt.

© GEPA Pictures Diese Pose kennen wir von Dominic Thiem

Dominic Thiem dagegen gibt es bei Madame Tussaud im Wiener Prater neuerdings in Wettkampfpose. Es sieht nach einem Rückhand-Slice aus, zu dem der US-Open-Champion von 2020 da als Wachsfigur ansetzt. Und das so detailgetreu, wie es sich Thiem selbst nicht vorstellen konnte.

„Je näher man kommt, desto besser wirkt es“, wird Thiem in der Kronen Zeitung zitiert. Der erste österreichische Tennisspieler, der im Wiener Wachsmuseum Berücksichtigung findet, ist Dominic Thiem allerdings nicht. Auch in dieser Hinsicht hat Thomas Muster einen Präzedenzfall gesetzt.