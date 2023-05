Dominic Thiem - Zwei Challenger zwischendurch

Dominic Thiem wird in den kommenden Wochen bei zwei ATP-Challenger-Turnieren auf Sand antreten. Das wurde am Dienstag bestätigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2023, 20:40 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem schaut schon wieder nach vorne

Ganz sicher war sich Dominic Thiem bei seiner Pressekonferenz am Montag in Paris noch nicht, wie er die Zeit nach seinem Aus gegen Pedro Cachin bis zum Rasenauftritt in HalleWestfalen verbringen würde. Aber schon wenige Stunden nach der Niederlage gegen den Argentinier stand schon im Raum, dass Thiem für ein, zwei Challenger noch auf Sand bleiben würde.

Dieser Plan wurde nun von seinem Management bestätigt. Thiem wird ab dem 05. Juni in Heilbronn aufschlagen, in der Woche darauf in Perugia. Danach geht es in Halle eben auf Rasen, auch in Wimbledon wird Dominic Thiem antreten.

Kitzbühel als Höhepunkt für Thiem

Und auch die erste Hälfte des Sommers ist mit den Turnieren in Gstaad, Umag und als Höhepunkt für die österreichischen Fans Kitzbühel (mit Beginn am 31. Juli) schon verplant.

Zuletzt war Thiem in Mauthausen bei einem Turnier der ATP-Challenger-Serie am Start. Dort kam das Aus im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Hamad Medjedovic. Der ist in Roland Garos gegen Marcos Giron übrigens auch in der ersten Runde ausgeschieden.