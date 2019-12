Dominic Thiems Outfit für die Australian Open 2020 geleakt

Bilder vom Outfit von Dominic Thiem für das erste Grand Slam des neuen Jahres sind im Internet aufgetaucht. Bei den Australian Open wird Österreichs Tennis-Nummer-Eins offenbar in Weiß-Violett aufspielen.

Auf Twitter wurden Fotos vom Outfit des Ausrüsters Adidas geleakt. Darunter war auch die Ausstattung von Angelique Kerber zu sehen, mit dem sie in Melbourne antreten wird. Allerdings dürfte es auch ein alternatives Design mit umgekehrten Farben geben.

Das Shirt hat orange Träger, eine violette Vorder- und eine weiße Rückseite. Der Rock ist komplett in violett gehalten.

Thiems Outfit hat einen weißen Grundton, die Hose dürfte etwa im kompletten klassischen Design daherkommen. Das Shirt zieren violette Querstreifen, die weiter oben immer kräftiger werden. Dazwischen sind hellblaue und hellgrüne Elemente eingebaut.

Thiem hat in Melbourne lediglich eine zweite Runde aus dem Vorjahr zu verteidigen. In der ersten Runde setzte er sich in einem intensiven Match gegen Benoit Paire in fünf Sätzen durch, ehe er zwei Tage später gegen Alexei Popyrin krankheitsbedingt aufgeben musste.