Dominic Thiems Traumelf: Premier League trifft brasilianische Legenden

Die Fußball-Begeisterung von Dominic Thiem ist seit langem bekannt. Und die Expertise des US-Open-Champions von 2020 spiegelt sich in seiner Traumelf wider, die er mit dem Portal transfermarkt vor kurzem bei Instagram veröffentlicht hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2024, 08:16 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem ist bekennender Fußball- und Chelsea-Fan

Oft sind es ja die ersten bewusst wahrgenommenen Großereignisse, die einen Fußballfan ein Leben lang prägen. Und da lässt sich mit Blick auf die von Dominic Thiem, geboren im September 1993, zusammengestellte Traumelf vermuten, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea beim österreichischen Großmeister ordentlich Eindruck hinterlassen hat. Aber dazu gleich mehr.

Das Pferd wird nämlich diesmal von vorne aufgezäumt, also auf der Torhüter-Position. Da hat der Fan des FC Chelsea Per Cech nominiert. Sportlich jederzeit vertretbar. Ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern, dass Cech Thiem auch schon in Wimbledon besucht hat. Apropos FC Chelsea: Vor Cech sollte gemäß Dominic Thiem John Terry verteidigen. Gemeinsam mit Jaap Stam, dem wuchtigen Niederländer, der allerdings bei Manchester United seine erfolgreichsten Jahre verbracht hat.

Auf den Außenpositionen hinten: Links kommt David Alaba zum Einsatz, rechts Philipp Lahm. Ein Gespann, das die Anhänger des FC Bayern wohl auch aktuell noch nehmen würden. Ein Ex-Bayer gibt dann den defensiven Mittelfeldpart: Toni Kroos nämlich.

Und noch ein dritter Deutscher hat es in die Auswahl von Dominic Thiem geschafft: Mario Götze, der Siegtorschütze von Rio 2014. Und damit zurück zur WM 2002: Die hat bekanntlich den Titel für die Brasilianer gebracht, maßgeblich daran beteiligt waren Ronaldinho und Ronaldo (das Original).

Fehlen noch zwei Offensivkünstler - und da hat sich Thiem salomonisch für Cristiano Ronaldo und Lionel Messi entschieden. Wer soll diese Elf schlagen?