Doppel: Bopanna schreibt Tennis-Geschichte

Rohan Bopanna holt sich den Doppel-Titel in Indian Wells. Das klingt erstmal nicht besonders spektakulär. Doch hinter dieser Nachricht verbirgt sich ein Stück Tennis-Geschichte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2023, 05:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Immer wieder hörte und las man in den letzten Jahren von den immer älter werdenden Tennis-Profis und der Verschiebung des Alters von durschnittlichen Tennissprofis nach hinten. In Indian Wells gab es nun wieder einen weiteren Beleg für diese These. Vor guten zwei Wochen, am 4. März, feierte der Inder Rohan Bopanna seinen 43. Geburtstag. Für ihn aber noch lange kein Grund, die Tennis-Rente einzureichen. Im Gegenteil. Gemeinsam mit dem Australier Matthiew Ebden holte sich Bopanna beim Masters in Indian Wells den Titel.

Im Finale bezwang das Duo die topgesetzte niederländisch-britische Paarung Wesley Koolhof und Neal Skupski mit 6:3, 2:6 und 10:8 niedergekämpft. Für den im Doppel erfolgreichen Bopanna gleichbedeutend mit seinem 22. Doppel-Titel, und das ist ein sehr besonderer: Damit ist er der ältestesteMasters-Sieger der ATP aller Zeiten.

"Es ist wirklich etwas Besonderes. Es heißt nicht ohne Grund Tennis-Paradies", sagte der Rekordsieger nach dem Match und fügte an: "Ich bin im Laufe der Jahre hierhergekommen und habe all diese Jungs so viele Jahre lang gewinnen sehen. Ich bin wirklich glücklich, dass Matt und ich das geschafft haben und diesen Titel hier holen konnten."