DTB-Spielerinnen überzeugen zum Auftakt in Ismaning

Die erste Auflage des ITF-75-Turniers beim TC Ismaning startete am Sonntag mit der Qualifikation. Dabei schafften acht deutsche Spielerinnen den Sprung ins Qualifikations-Finale am Montag, in dem die letzten acht Teilnehmerinnen für das Hauptfeld der „Internationalen Bayerischen Hallenmeisterschaften“ ermittelt werden.

von PM

zuletzt bearbeitet: 03.11.2024, 20:09 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Mariella Thamm vom Porsche Junior Team lieferte zum Auftakt der THERME ERDING OPEN by Tannenhof eine überzeugende Talentprobe ab.

Eine reife und spielerisch starke Leistung zeigte Mariella Thamm aus dem Porsche Junior Team. Gegen die auf Rang 7 gelistete Slovakin Sofia Milatova überzeugte die 15-jährige mit starken Aufschlägen und druckvollen Grundschlägen. Mit einem Break zum Abschluss besiegelte die Spielerin des TK Grün-Weiss Mannheim den 6:4, 6:1- Erfolg nach 79 Minuten. Nach der Begegnung ordnete sie ihre Leistung ein: „Im ersten Satz musste ich mich erst noch an den schnellen Teppich gewöhnen, da hat es sich für mich noch nicht so gut angefühlt. Ich habe aber weiter an mich geglaubt und konnte im zweiten Satz mit Selbstvertrauen mein Spiel abrufen.“ In der Finalrunde der Qualifikation fordert Thamm die Ukrainerin Anastasiia Firman.

Emily Seybold nutzt den Heimvorteil

Einen Auftakt nach Maß erwischte die TennisBase-Profispielerin Emily Seibold. Gegen die amtierende Bayerische Meisterin, Karina Hofbauer vom TC Grün-Weiß Luitpoldpark München, diktierte die 24- jährige von Beginn an das Tempo und finalisierte mit einem souveränen Überkopfball den 6:1, 6:1-Erfolg nach exakt einer Stunde. Nach dem Match resümierte die Siegerin: „Ich konnte vom Start weg das umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte und habe sehr stark gespielt. Meine letzten Erfahrungen auf dem Teppich sind schon etwas länger her. Umso mehr freue ich mich, dass es gleich so gut geklappt hat. Es macht einfach riesig Spaß hier zu spielen, da ich in der Base in Oberhaching nur ca. 20 Minuten von hier entfernt wohne und somit im eigenen Bett schlafen kann.“ Im Duell um den Einzug ins Hauptfeld trifft die Spielerin des TC BW Vaihingen/Rohr auf die an Position 4 geführte Nürnbergerin Lara Schmidt, die sich im Schnelldurchgang gegen Wildcard-Starterin Lilly Gerhard vom ausrichtenden TC Ismaning durchsetzen konnte.

Valentina Steiner dominiert

Den Auftakt auf dem Center Court beging Valentina Steiner vom TEC Waldau Stuttgart. Von Beginn an dominierte die18-jährige die Partie gegen die an Nr. 6 gesetzte Schweizerin Sebastianna Scilipoti und siegte nach knapp einer Stunde mit 6:1, 6:1. Im Anschluss an die Begegnung kommentierte die Spielerin des DTB- Nachwuchskaders: „Da ich hier gerade noch ins Feld gerutscht bin, kann ich das Turnier eher als Underdog angehen. Umso mehr freue ich mich über den deutlichen Sieg heute. Ich habe mich von Anfang an sehr gut auf dem Platz gefühlt, da wir hier gestern schon sehr viel trainieren konnten. Das Turnier hier ist sehr schön und toll organisiert.“ In der Finalrunde sieht sie sich Karolina Vlckova gegenüber. Die Slowakin steigerte sich in ihrer Partie gegen Anja Wildgruber vom MTTC Iphitos nach anfänglichem Rückstand zusehends und behauptete sich nach 1:38 Stunden Spielzeit mit 7:5, 6:4.

Rivkin und Vogt überzeugen

In einem rein deutschen Duell konnte die 21-jährige Nicole Rivkin vom DTV Hannover gegen Georgina Groth mit 6:0, 3:6, 6:3 die Oberhand behalten. In der Finalrunde wird die ehemalige College-Spielerin der 15-jährigen Michelle Khomich gegenüberstehen, die kampflos vom kurzfristigen Nachrücken der topgesetzten Ambergerin Stephanie Wagner ins Hauptfeld profitierte. Ebenfalls um den Einzug ins Hauptfeld spielen wird DTB-Kaderspielerin Marie Vogt vom TC Bernhausen, die sich gegen Barbora Michalkova aus Tschechien souverän mit 6:2, 6:4 behaupten konnte und morgen auf die Tschechin Aneta Laboutkova treffen wird.

BTV-Talente sammeln Erfahrung

Wertvolle Erfahrung durften zwei 16-jährige Talente aus Bayern sammeln. Dabei zeigte Nelli Marie Bukow vom TC Augsburg gegen Denisa Hindova nach glatt verlorenem ersten Durchgang eine starke Leistung, musste aber ihrer tschechischen Gegnerin nach 2:11 Stunden zum 6:1, 6:7 (5), 6:3-Erfolg gratulieren. Jaelle Soulier vom MTTC Iphitos musste in zwei glatten Sätzen die Überlegenheit der an Nr. 9 gesetzten US-Amerikanerin Jaeda Daniel anerkennen.

Im letzten Match des Tages traf die 17-jährige Kate Bierhoff, Tochter des ehemaligen Profifußballers und langjährigen DFB-Managers Oliver Bierhoff, im innerdeutschen Duell auf Sarah-Rebecca Sekulic vom TC Grün-Weiß Gräfelfing. Dabei musste sich die Spielerin des MTTC Iphitos bei ihrem ersten Start bei einem Damen-Profiturnier ihrer routinierten Gegnerin mit 2:6, 2:6 beugen. Im morgigen Quali-Finale sieht sich die 32-jährige Sekulic der an Nr. 3 gesetzten Fabienne Gettwart vom TC BW Vaihingen/Rohr gegenüber, die sich in einem weiteren innerdeutschen Duell gegen Marie Hubricht mit 6:3, 6:3 durchsetzen konnte.