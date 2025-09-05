Duell mit Kyrgios? Für Sabalenka eine "coole Aussicht"

Aryna Sabalenka hat Nick Kyrgios einen harten Kampf für das geplante Duell mit dem früheren Wimbledonfinalisten angekündigt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 05.09.2025, 11:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka zeigt vor dem geplanten "Battle of Sexes" gegen Nick Kyrgios ordentliches Selbstbewusstsein.

"Ich werde auf jeden Fall da rausgehen und mein Bestes geben, um ihm in den Hintern zu treten", sagte die Weltranglistenerste nach ihrem dritten Finaleinzug bei den US Open in Serie.

Zuvor hatte der verletzungsgeplagte Kyrgios angekündigt, dass es voraussichtlich im Januar zu einem seltenen Duell Mann gegen Frau im Spitzentennis kommen soll. Der Austragungsort und der Zeitpunkt sind noch nicht offiziell bekanntgegeben worden.

Sabalenka sagte, sie sei begeistert von der "coolen" Aussicht, gegen Kyrgios anzutreten: "Ich denke, das wird spektakulär. Es wird Spaß machen, besonders gegen jemanden wie Nick."

Es wäre nicht der erste "Kampf der Geschlechter" im Tennis. 1973 gewann Ikone Billie Jean King gegen den damals 55-jährigen Ex-Spieler Bobby Riggs und sorgte für einen Schub im Kampf um die Frauenrechte im Sport. 1998 trat zudem der deutsche Profi Karsten Braasch gegen die späteren Topstars Venus und Serena Williams an - und gewann deutlich. Sabalenka will es gegen Kyrgios besser machen.