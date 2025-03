Eala schreibt Geschichte: Tennis-Hoffnung dankt Nadal-Akademie

Alexandra Eala ist bei dem WTA-1000-Turnier in Miami dabei Geschichte zu schreiben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.03.2025, 13:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexandra Eala schreibt in Miami Geschichte und steht in der vierten Runde des WTA-1000-Turniers

Ohne Satzverlust kämpfte sich die erst 19-jährige Eala in die vierte Runde des WTA-1000-Events in Florida. Auf dem Weg dorthin besiegte sie gleich zwei Grand-Slam-Siegerinnen hintereinander – Jelena Ostapenko und die aktuelle Australian-Open-Gewinnerin Madison Keys. Etwas, das noch keine Spielerin von den Philippinen jemals zuvor geschafft hat.

„Die Wahrheit ist, dass ich nie jemanden hatte, zu dem ich aufschauen konnte. Es gab keinen philippinischen Tennisspieler, der in der Open Era oder so etwas Großes auf dem Circuit erreicht hat, obwohl ich persönlich viele Vorbilder in meinem täglichen Leben hatte“, sagte Eala bei der Pressekonferenz nach dem jüngsten Meilenstein ihrer Karriere.

https://x.com/WTA/status/1903901099695776232

Trotzdem oder gerade deshalb würde sich die 19-Jährige wünschen, „ein Vorbild für alle Kinder“ zu sein. „Ich möchte, dass sie meine Einstellung und Entschlossenheit auf dem Platz und die Ergebnisse, die ich erziele, von zu Hause aus sehen.“

Ein mutiger Schritt

Mit vier Jahren begann Alexandra mit dem Tennisspielen, mit nur 13 Jahren fasste sie den Entschluss, von den Philippinen nach Mallorca zur Rafael Nadal Tennis Akademie zu ziehen. 2020 begab sie sich auf die Profitour. Ein rasanter Weg der aktuell 140. der Welt, der in Miami weiter ins Rollen kommt.

„Die [Rafael Nadal]-Akademie war in den letzten sieben Jahren mein Zuhause“, sagte die 19-Jährige am Sonntag in der Pressekonferenz nach dem Spiel im Rock Garden Stadium. „Ich danke meiner Familie für das Fundament, das sie gelegt hat, bevor sie mich dorthin schickte. Aber natürlich war die Akademie in der Lage, auf diesem Fundament so aufzubauen, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.“

https://x.com/BastienFachan/status/1903906978360926492

In der heutigen Night-Session trifft Eala auf die an Position zehn gesetzte Paula Badosa.

Hier das Einzel-Tableau der Damen