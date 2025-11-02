Ehrung in Riad: Sabalenka zum zweiten Mal in Folge Nummer eins zum Jahresende

Aryna Sabalenka nahm bei einer Sonderveranstaltung im Rahmen der WTA Finals in Riad die prestigeträchtige WTA-Jahresend-Trophäe für die Weltranglistenerste entgegen. Die Belarussin beendet zum zweiten Mal in Folge ein Tennisjahr als Nummer eins.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 21:35 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka wurde in Riad mit der WTA-Trophäe für die Jahresend-Weltranglistenerste bedacht.

Sabalenka blickt auf ein äußerst starkes Jahr 2025 zurück, das einzig durch ein paar frustrierende Niederlagen bei den Grand Slam-Turnieren leicht getrübt wurde. So verlor sie bei den Australian Open überraschend im Finale gegen Madison Keys, bei den French Open musste sie sich im Endspiel Coco Gauff geschlagen geben. Nachdem Sabalenka auch in Wimbledon eine bittere Halbfinal-Niederlage gegen Amanada Anisimova hinnehmen musste, schien das Jahr eigentlich keinen allzu positiven Verlauf zu nehmen - doch Ende gut alles gut. Bei den US Open revanchierte sie sich im Endspiel an Anisimova und schlug beim vierten Major des Jahres doch noch zu.

Neben dem Titel in Flushing Meadows sicherte sich die Belarussin auch die Trophäen in Brisbane, Miami und Madrid. Zudem erreichte sie vier Finali - neben den Australian Open und den French Open auch jene in Indian Wells (Niederlage gegen Andreeva) und Stuttgart (Niederlage gegen Ostapenko).

Sabalenka ist nun eine von nur 16 Spielerinnen in der Geschichte der WTA, die die Saison mehrfach als Nummer eins beendet haben.

Rückblickend auf ihre Saison sagte Sabalenka: „Das bedeutet mir sehr viel. Wir haben dieses Jahr hart gearbeitet, und harte Arbeit zahlt sich aus. Jedes Finale und jedes Match war unglaublich. Ich bin super stolz auf die Saison und hoffe, dass ich sie hier in Riad mit einem sehr guten Ergebnis abschließen kann.“

Bei den WTA-Finals in Riad startet die vierfache Grand Slam-Championesse am Sonntag mit dem Match gegen Jasmine Paolini.

