Ein bisschen (Doppel-)Spaß muss auch in Rom sein

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom wird der Doppel-Wettbewerb wieder im klassischen Format ausgetragen. Ein paar prominente Einzel-Spieler sind dennoch am Start.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.05.2024, 19:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev und Marcelo Melo vor ein paar Wochen in Monte-Carlo

Kompakt auf fünf Tage angelegt war der Doppel-Wettbewerb in Madrid, die Besetzung nicht übel. Und mit Sebastian Korda und Jordan Thompson haben dann auch zwei vornehmlich Einzelspieler den Titel geholt. Fast wie von der ATP gewünscht, könnte man meinen. Der Paarlauf soll ja aufgepumpt werden.

In Rom nun hat die Experimentierphase schon wieder ihr Ende gefunden, es wird konventionell vorgegangen. Ein paar Singlegrößen haben sich dennoch zum Doppel verabredet. Wie etwa Alexander Bublik und Ben Shelton, zwei junge Männer, denen man in jedem Wettbewerb gerne bei der Arbeit zusieht. Was ja auch für Frances Tiafoe und Félix Auger-Aliassime gilt. Dummerweise sind diese vier schon in Runde eins aufeinander getroffen. Mit dem bessern Ende für Bublik und Shelton.

Auch für Tommy Paul und Taylor Fritz ist das gemeinsame Erlebnis schon zu Ende, die beiden Amerikaner unterlagen Tomas Martin Etcheverry und Francisco Cerundolo. Weitere Paare mit prominenter Einzelanmutung: Alex de Minaur tritt mit Alexei Popyrin an, Alejandro Davidovic-Fokina mit Arthur Fils.

Zverev startet mit knappem Sieg

Etwas anders haben es Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas angelegt. Zverev spielt in altbekannter Manier mit Marcelo Melo - und steht nach einem dramatischen Sieg gegen Neal Skupski ud Austin Krajicek mit seinem Partner schon im Achtelfinale. Tsitsipas wiederum hat sich mit Robin Haase verabredet. Der Niederländer war dereinst auch im Einzel für Turniersiege auf der ATP-Tour gut. Längst hat sich Haase aber exklusiv dem Doppel verschrieben.

Die Madrid-Champions Korda und Thompson versuchen sich in Rom übrigens erneut, natürlich umgesetzt. Und gleich mit einer großen Herausforderung - denn Rajeev Rom und Joe Salisbury gehören seit Jahren zu den besten Paaren der Welt.

Hier das Doppel-Tableau in Rom