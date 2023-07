Ein Blick auf legendäre Tennisspielerinnen

Die Geschichte des Damentennis hat eine reiche und faszinierende Entwicklung durchlaufen. Ursprünglich wurden Frauen vom professionellen Tennissport ausgeschlossen und hatten nur begrenzte Möglichkeiten, ihr Können zu zeigen. In den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch viel verändert und heute sind die besten Tennisspielerinnen der Welt weltweit bekannt und werden bewundert. Sie haben nicht nur außergewöhnliche sportliche Leistungen erbracht, sondern auch Barrieren durchbrochen und den Weg für nachfolgende Generationen von Spielerinnen geebnet. Diese Legenden haben mit ihrer Ausdauer, ihrem Talent und ihrem unermüdlichen Einsatz die Wahrnehmung des Damentennis dauerhaft verändert.

© Getty Images Legendär auf und abseits des Tennis-Courts: v.l. Serena Williams, Billie Jean King, Caroline Wozniacki

Billie Jean King

Billie Jean King ist eine der bekanntesten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Sie wurde am 22. November 1943 in Long Beach, Kalifornien, geboren. Ihre Karriere erstreckte sich von den 1960er bis in die 1980er Jahre. King gewann insgesamt 39 Grand-Slam-Titel, darunter 12 Einzeltitel, 16 Doppeltitel und 11 Mixed-Titel. Sie war bekannt für ihren kraftvollen Aufschlag und ihr taktisches Geschick auf dem Platz. King wird als legendär angesehen, nicht nur wegen ihrer sportlichen Erfolge, sondern auch wegen ihres Einsatzes für die Gleichstellung der Geschlechter im Tennis. Ihr berühmtestes Match war das "Battle of the Sexes" gegen Bobby Riggs im Jahr 1973, bei dem sie den Mannschaften gegenüberstand und gewann. King hat damit gezeigt, dass Frauen im Tennis genauso fähig sind wie Männer.

Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki ist eine dänische Tennisspielerin, die am 11. Juli 1990 in Odense, Dänemark, geboren wurde. Sie begann ihre professionelle Karriere im Jahr 2005 und erreichte schnell internationale Anerkennung. Wozniacki gewann insgesamt 30 WTA-Titel, darunter den Gewinn der Australian Open im Jahr 2018. Wozniacki zeichnet sich durch ihre Ausdauer und ihre Fähigkeit aus, jeden Ball zurückzubringen. Trotz einiger Verletzungen und Rückschläge hat sie immer wieder bewiesen, dass sie zu den Besten gehört. Neben ihren sportlichen Erfolgen hat Wozniacki auch als Botschafterin des Tennis und als Vorbild für viele Spielerinnen gedient.

Venus Williams

Venus Williams, geboren am 17. Juni 1980 in Lynwood, Kalifornien, ist eine amerikanische Tennisspielerin, die für ihre kraftvollen Schläge und ihre aggressive Spielweise bekannt ist. Sie gewann insgesamt sieben Grand-Slam-Titel im Einzel, darunter fünf Wimbledon-Titel. Sie bildete zusammen mit ihrer Schwester Serena Williams ein legendäres Duo im Damendoppel und gewann 14 Grand-Slam-Titel. Venus Williams ist nicht nur wegen ihrer sportlichen Erfolge legendär, sondern auch wegen ihres Einflusses auf das Damentennis. Sie hat die Grenzen des Spiels erweitert und gezeigt, dass Frauen mit Kraft und Präzision spielen können. Als eine der ältesten Spielerinnen auf der Tour hat sie Ausdauer und Hingabe bewiesen und Spielerinnen weltweit inspiriert.

Justine Henin

Justine Henin wurde am 1. Juni 1982 in Lüttich, Belgien, geboren. Sie gilt als eine der begnadetsten Tennisspielerin. Henin gewann insgesamt sieben Grand-Slam-Titel, darunter vier French-Open-Titel. Berüchtigt waren ihre einhändige Rückhand und ihre Fähigkeit, das Spiel zu dominieren trotz ihrer meist körperlichen Unterlegenheit gegenüber ihrer Gegner. Trotz ihrer vergleichsweisen geringen Größe konnte sie große Erfolge erzielen. Sie hat bewiesen, dass es im Tennis nicht nur auf physische Stärke ankommt, sondern auch auf Technik und mentale Stärke. Henin hat gezeigt, dass man mit harter Arbeit und Leidenschaft seine Träume verwirklichen kann.

Serena Williams

Berühmt und berüchtigt: Serena Williams, geboren am 26. September 1981 in Saginaw, Michigan hat insgesamt 23 Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen und damit den Rekord für die meisten Grand-Slam-Siege im Open Era aufgestellt. Auf dem Feld zeigte sie einen aggressiven und riskanten Stil, besonders ihr starker Aufschlag wurde zum Markenzeichen. Ihre Siege umfassen Titel bei allen vier Grand-Slam-Turnieren, darunter sieben bei den Australian Open, drei bei den French Open, sieben bei Wimbledon und sechs bei den US Open. Sie hat auch vier olympische Goldmedaillen im Einzel und weitere Gold- und Silbermedaillen im Doppel gewonnen. In 2017 schaffte sie es als einzige Athletin auf die Forbes‘ Liste der 100 bestbezahlten Sportlern weltweit. Nach einer langen und spektakulären Karriere verkündigte sie dann im August 2022 das Ende ihrer professionellen Laufbahn an.

Legendäre Tennisspielerinnen wie Serena, Venus und andere haben einen bedeutenden Einfluss auf den Sport hinterlassen, indem sie Generationen von Spielerinnen inspiriert und die Grenzen dessen, was auf dem Platz möglich ist, erweitert haben. Wenn wir auf ihre bemerkenswerten Leistungen zurückblicken, wird deutlich, dass das Damentennis weiterhin ein wichtiger und aufregender Teil des Tennis ist, sowohl für aktive SpielerInnen als auch für Zuschauer von Turnieren oder TeilnehmerInnen an Tennis Wetten. Insgesamt begeistert Tennis viele Menschen weltweit und ist eine wahre Quelle der Inspiration.