Ein drittes Mal: Kim Clijsters verkündet Rücktritt

Die ehemalige Weltranglistenerste Kim Clijsters hatte sich 2007 und 2012 bereits „abgemeldet“ und doch war sie zurückgekommen. Nun verkündete sie via Instagram ihren endgültigen Rücktritt.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 12.04.2022, 18:36 Uhr

Kim Clijsters gab am Dienstag bekannt, dass das dritte und letzte Kapitel ihrer Tenniskarriere zu Ende geht. Die 38-Jährige begann ihre Laufbahn vor 25 Jahren und holte ganze 52 Titel. „Ich habe mich entschieden, keine Turniere mehr zu spielen“, schrieb sie auf ihrem Instagram-Kanal. „Ich kann die neuen Abenteuer kaum erwarten, die meinen Weg kreuzen werden. Vielen Dank an alle, die mich in den letzten zwei Jahren unterstützt haben.“

Die sechsmalige Grand Slam Siegerin – viermal im Einzel, zweimal im Doppel – sorgte 2019 für einige Schlagzeilen, als sie bekannt gab, tatsächlich einen dritten Versuch zu starten. Damals sagte sie: „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas beweisen muss, aber ich möchte mich selbst herausfordern.“

Über sieben Jahre lagen zwischen ihrem zweiten Rücktritt 2012 und dem erneuten Versuch, auf der Tour erfolgreich zu sein. Im Februar 2020 verlor sie in Dubai gegen Garbine Muguruza, gab der Tenniswelt aber durchaus Grund zur Annahme, dass sie nach wie vor von sich und ihren Fähigkeiten überzeugt war. Doch nur einen Monat später machte ihr Corona einen Strich durch die Rechnung – das dritte Comeback konnte nie so richtig ins Rollen kommen.